Jelena Gavrilović o karijeri u Americi: Ne mogu da sedim i mesecima čekam ponudu, radije ću raditi u svojoj zemlji

Gledali ste je u filmu Radoša Bajića, seriji “Istine i laži” i sceni kada Jevdokiji sklizne onaj ogrtač u “Nemanjićima”. Jelena Gavrilović je glumica koja pleni pažnju domaćih medija ne samo zbog talenta već i izgleda koji je, složićete se, glavni kada je u pitanju, recimo holivudska karijera. Jelena je do nedavno bila u “glumačkom centru sveta”, ali nije jurila uloge niti pokušavala ništa jer…”Išla sam da odmorim. Toliko sam radila poslednjih meseci u Srbiji da koristim svaki trenutak za sebe, da odmorim i posvetim se sebi, a ne da gradim karijeru, rekla je Jelena mondo i otkrila da je “san svakog glumca da ostvari internacionalnu karijeru, ali…”

-Ne mogu da sedim u L.A-u i mesecima čekam ponudu, radije ću raditi u svojoj zemlji, odakle može da se napravi lepa karijera, i da onda kao evropska glumica okušam svoju sreću. Los Anđeles je težak, svi se tamo sjate, mogu da prođu godine dok neko ne dočeka svojih pet minuta. To se radi kada neko ima 19, 20 godina, a ne ovako da prođu neke druge prilike, da se ne ostvariš ni profesionalno, ne zasnuješ porodicu čekajući… Naravno, ima mnogo mojih kolega koji su pokušali i uspeli, a to je na prvom mestu Stefan Kapičić, koji je zaista vredno radio. Ipak, i to je nešto što jednostavno mora da se namesti. Nešto da bi se ostvario taj američki san. I iz Evrope može da se napravi lepa karijera -rekla je Jelena za Mondo.