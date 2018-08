Jelena Gavrilović: Leto mi je donelo novu ljubav

Vodeći se devizom da su putovanja jedino na šta vredi trošiti novac, Jelena Gavrilović ovo leto provodi sa dva kofera u rukama.

– Do kuće svratim samo da operem stvari, pa nastavljam – kaže uz osmeh.

Posle devet meseci napornog poslovnog tempa, odmor joj je bio preko potreban. U proteklom periodu dane je, od ujutru do uveče, provodila na setu serije “Istine i laži”, u kojoj igra čak dve uloge: zavodnicu Tanju i njen alter ego Anastasiju. Za to vreme, priznaje, privatni život nije imala. Početku snimanja druge sezone unapred se raduje, iako je svesna da će biti zahtevno. Možda to ne bi otvoreno priznala, ali Jelena Gavrilović pravi je radoholik.

O ljubavi je spremna da priča otvoreno i bez zadrške, a nedavno nastale paparaco fotografije sa Crnogorskog primorja, na kojima razmenjuje nežnosti sa stasitim mladićem, nisu je previše iznenadile jer je navikla na tu vrstu medijskog interesovanja. U intervjuu za “Hello!”, prvom posle duže vremena, lepa glumica sumirala je tekuću godinu, u kojoj su prednost imali posao i putovanja, dok joj naredni meseci, po svemu sudeći, nose ispunjenost i na emotivnom planu.

Sreli smo vas u Beogradu, na proputovanju između Grčke i Crne Gore. Prateći vaše slike na “Instagramu”, stiče se utisak da ste ovog leta neprestano u pokretu.

– Mnogo sam radila prethodnih meseci i odmor mi je bio preko potreban. Ne pamtim kad sam imala tako naporan tempo, uključujući dane provedene na Akademiji, kada smo padali s nogu od umora. Seriji “Istine i laži” posvetila sam devet meseci, a paralelno sam radila “Nemanjiće” i još neke projekte. Da je bilo lako nije. Čim je pala poslednja klapa, spakovala sam se i krenula iz Beograda, pa gde me put odvede. Povremeno svratim do kuće da operem i ispeglam stvari, pa nastavljam. (smeh)

Gde vas je sve put vodio?

– Prva polovina godine bila je prilično dinamična. U januaru sam, u pauzi snimanja, otišla na Kopaonik. Nekoliko dana odmarala sam se sama, kasnije mi se priključila drugarica. Vredno sam radila do maja, kada sam otputovala u Los Anđeles. Da ne zaboravim, prethodno sam pet dana bila u Australiji. Suluda ideja, znam, jer putovanje predugo traje da bi se tako kratko ostalo, ali vredelo je. Ko zna kada će mi se ponovo ukazati prilika da gledam vrhunski tenis na “Australijan openu”.

Gledali ste i vrhunski fudbal.

– Da, uživo sam gledala utakmicu Srbija-Brazil, na “Svetskom prvenstvu” u Rusiji. Želja mi je da odem na “Vimbldon” i da ispratim jednu “Olimpijadu”, mada dobro upućeni kažu da je olimpijska takmičenja bolje pratiti preko televizijskih prenosa. Sve u svemu, jedino na šta vredi trošiti novac su putovanja.

Postoji li povod za vaš odlazak u Ameriku?

– Bila sam gost na skriningu “Srpskog filma” koji sam snimila pre sedam godina, a distributer je odlučio da ga sad ponovo izda. Tim povodom održana je izuzetno posećena konferencija za novinare i stvarno je bilo uzbudljivo. Pošto sam završila sa obavezama, produžila sam boravak u Los Anđelesu, odmarala sam se i u miru razmišljala o svemu što mi se izdešavalo u skorije vreme.

U Australiji ste upoznali Krisa Hemsvorta, a u Americi?

– Upoznala sam Krisa i njegovu suprugu Elsu Pataki. Zanimljivo je da smo igrale iste uloge u franšizi serije koja se kod nas prikazuje pod nazivom “Sinđelići”, tako da smo imale temu za razgovor. Oboje su prijatni i pristupačni iako u domovini uživaju ogromnu popularnost. U Los Anđelesu selebritije srećete na svakom koraku, pa na kraju i prestanete da obraćate pažnju. Al Paćina često sam viđala u restoranu u koji sam navraćala. Na mene je ostavio utisak normalnog, pomalo povučenog čoveka. Izgleda da sve te velike zvezde, kada nisu pred kamerama, nastoje da žive sasvim običnim životom.

Sanjate li vi holivudski san?

– Svi mi glumci razmišljamo o internacionalnoj karijeri, i to je prirodno. Stefan Kapičić dokazao je da talenat, istrajnost i upornost daju rezultate. Los Anđeles je grad mogućnosti, nikada ne znaš koga ćeš sresti i koja vrata će se otvoriti. S druge strane, poznajem i neke darovite ljude koje je Amerika “progutala”. Verujem da je lakše probiti se sa evropskim bekgraundom, te da se prvo treba fokusirati na karijeru u Evropi. Trenutno imam dosta posla kod kuće, ali kad sve završim, nije isključeno da usredsredim pažnju ka američkom tržištu.

Da li vam se neko udvarao u Americi?

– Prilazili su mi sa komplimentima “lepi ste”, “divna vam je haljina” i slično, ali ja sam tamo otišla kao umorna žena željna odmora, tako da nisam bila u romantičnom fokusu.

Pretpostavljam da za šoping niste bili previše umorni.

– Toj zabavi teško je odoleti jer sve što je kod nas skupo tamo može da se kupi po pristupačnim cenama. Najviše novca troši se na kvalitetnu hranu. Na kraju, kad vidiš kako izgledaju ljudi na ulici, shvatiš da ne treba da kupuješ garderobu, već da zdravo jedeš i redovno vežbaš. Amerikanke se sređuju za večernji izlazak, ali retko koju ćete preko dana videti našminkanu. Kad bi bilo koja od naših “prenamontiranih” popularnih devojaka prošetala Los Aneđelesom, čudno bi je gledali, najblaže rečeno.

Vaš kolega Nenad Jezdić nedavno je dao intervju u kojem je govorio slično vama.

– Slažem se sa njegovim rečima. Srbija je zamlja prelepih žena, to je prvi utisak svakog ko nam dođe. Međutim, zavladali su neki čudni trendovi. Ako budem imala ćerku, strepeću da mi za 18. rođendan ne zatraži novi nos ili grudi. Nažalost, postalo je poželjno izgledati kao starleta. Mislim da bi mi, glumci, kao ambasadori kulture, trebalo da budemo reprezentativna slika društva. Da je Virdžinija Vulf živela u 21. veku, sumnjam da bi operisala nos. Ako izgubimo autentičnost, izgubili smo sebe.

Da li ste uvek bili zadovoljni izgledom?

– Daleko od toga da sam u pubertetu bila labud. Dok nisam izrasla i formirala se, svašta mi je smetalo: te previsoka sam, te imam predugačke ruke, te bubuljice… Imala sam predivne drugarice koje su mi pomogle da izađem na kraj sa tipičnim tinejdžerskim problemima. I danas se družimo.

Ne krijete da imate 35 godina, prihvatili ste ulogu Anastasije koja sa viškom kilograma izgleda neugledno… Nemate tu vrstu ženske sujete?

– Neću pogrešiti ako kažem da su glumci prilično iskompleksirani i da mnogo toga rade iz neke lične nesigurnosti. Svi smo mi sujetni. Ko kaže da nije, ne govori istinu. Žene se nekad ne sređuju zbog drugih muškaraca, već zbog drugih žena. Ja se uglavnom sređujem zbog sebe, mada ne volim da se previše doterujem, osim za svečane prilike. Sa sobom sam na “ti” i nemam potrebu da bilo šta mistifikujem.

U seriji “Istine i laži” igrate, zapravo, dve uloge, Anastasiju i Tanju. Otežavajuća okolnost ili glumački izazov?

– I jedno i drugo. Glumiti Anastasiju, nesrećnu devojku, iskompleksiranu zbog kilaže, bio je izazovan, ali naporan zadatak. Masku su mi stavljali tri sata, a pošto smo snimali po velikim vrućinama dešavalo se da mi u kadru otpadne obraz, pa onda sve iznova.

Da li ste, kada ste prvi put uzeli scenario u ruke, mogli da pretpostavite koliko će serija biti gledana?

– Mislim da niko od nas to nije mogao ni da nasluti. Za uspeh serije dobrim delom zaslužni su oni koji su napravili pravu podelu, kao i televizija “Prva”, koja je od početka verovala u projekat.

Kako ste dobili ulogu?

– Na kastingu, kao sve ostale kolege. Mislim da je za svaki lik konkurisalo bar 10 glumaca, a rejtinzi pokazuju da je finalni izbor odrađen bez greške. Serija je lako našla put do gledalaca jer se bavi svakodnevnim odnosima u kojima ljudi mogu da se prepoznaju. Osim toga, veliki plus joj je što je odrađena tako da zajedno mogu da je prate sve generacije, što nije čest slučaj.

Koju seriju ste vi, kao gledalac, posebno voleli?

– Svi u mom društvu obožavali su “Nestašne godine”, a ni ja nisam bila izuzetak. Kod nas u kući gledao se “Bolji život”.

Kako ste izdržali višemesečni tempo snimanja od ujutru do uveče?

– Privatni život faktički nisam imala. Ustajala sam u pet ujutru, a kući sam se vraćala posle osam, sa tek toliko snage da se istuširam i legnem u krevet. Nisam se usuđivala da izađem na neku večeru, jer je postojala velika verovatnoća da ću zaspati u restoranu. Sve sam zapostavila, uključujući vožnju bicikla, koju obožavam. U regularnim uslovima to mi je osnovno prevozno sredstvo. Do te mere sam bila fokusirana na posao da nisam imala vremena ni da jedem, a kamoli da pripremam obroke. Maštala sam o pilećoj supi sa rezancima.

Serija je svim akterima donela ogromnu popularnost.

– Popularnost sam imala i ranije, ali ovo je nešto potpuno drugačije. Divno se osećam kada me sugrađani zaustave na ulici, sa željom da popričamo ili se slikamo, ali ja više nemam privatnost. Ne mogu da sedim u kafiću i pričam s prijateljima a da me ne slušaju sa strane. Mada, sve su to slatke muke.

Dosta se pričalo o vašoj ulozi u “Nemanjićima” ili, bolje rečeno, o vašim grudima.

– Bila sam potpuno spremna na reakcije koje će uslediti i pravo da vam kažem smejala sam se naslovima koji su se pojavljivali. Svaki glumac u karijeri ima scene u kojima je obnažen, što je potpuno prirodno. Svojevremeno sam izjavila da je moje telo moj instrument, i stojim iza toga. Jedinstvo glasa i tela, to je prvo što vas nauče na Akademiji. Neki profesori su pribegavali radikalnim metodama; na prvom času bi cela klasa morala da skine sve sa sebe, kako bi prevazišli stid. Nema ničeg vulgarnog u nagom ljudskom telu. Uostalom, umetnost renesanse zasniva se na tome.

“Muškarci teško podnose kada je žena u nečemu bolja od njih”, izjavili ste. Da li ste i sami to osetili na svojoj koži?

– Svi moji dosadašnji emotivni partneri bili su normalni ljudi i nije bilo te vrste kompeticije. Mada, muškarci znaju da budu neverovatno ljubomorni. Ako pričamo o profesionalnoj sferi života, tu sam poznata kao neko ko gleda svoja posla. Zadovoljna sam kad mogu nekome da pomognem, da doprinesem da mu bude bolje.

Da li je bilo “podmetanja noge” u dosadašnjoj karijeri?

– Dok smo radili seriju “Istine i laži” toga stvarno nije bilo. Reaguje se tako što se ne reaguje. Najbolje je skloniti se i situaciju posmatrati sa strane. Sve dođe na svoje, a ja sam neviđeno zlopamtilo. (smeh)

Dešava li se da se posvađate?

– Nekada sam znala da napravim ozbiljnu scenu, ali sam se s godinama smirila. Vodim se geslom – ćutanje je zlato. Ne možeš pametno da ispričaš koliko možeš pametno da otćutiš. Ako odlučim da verbalno uzvratim, to znači da su pređene sve granice tolerancije. Tad vičem tako da otpada malter.

Nedavno ste boravili na Crnogorskom primorju, odakle su stigle paparaco fotografije koje svedoče da ste u emotivnoj vezi. Ko je misteriozni muškarac?

– Moj privatni život transparentan je koliko i profesionalni. Uvek sam bila krajnje otvorena u razgovoru sa predstavnicima medija i govorila bez zadrške, stoga ni sada ne krijem da sam u vezi. Međutim, pošto momak nije iz javnog posla i ne želi da se eksponira, ne bih otkrivala njegov identitet.

Mogu se čuti komentari da dečka ne želite da predstavite javnosti jer je uspešan i zgodan, pa se plašite konkurencije.

– Hvala na komplimentima. Konkurencije se nikad nisam plašila; ni u poslu, ni u ljubavi. Uživam u jednoj lepoj priči, koja je na samom početku, i ne želim ništa da forsiram.

Kažu da nije lako biti u vezi sa umetnicima. Šta vi kažete u svoju odbranu?

– Za svako poštovanje su glumački parovi koji su opstali, kao, na parimer, Milena Dravić i Dragan Nikolić. Hiroviti smo, senzibilni, imamo netipično radno vreme… Ne može nas svako razumeti. Mada, kada se dve osobe privuku i prepoznaju, nebitno je čime se bave.

Iza vas je nekoliko dugih emotivnih veza. Da li vam teško pada da presečete kad vidite da dalje ne ide?

– Nikad ne reagujem impulsivno, već vagam kao da mi život zavisi od toga. Spremna sam da se borim za ljubav do poslednjeg atoma snage, ali kad se iscrpe sve mogućnosti, napravim hirurški rez i nestanem.

Mogu li bivši partneri da ostanu prijatelji?

– Kod mene je sve drastično radikalno. Prošle živote ostavljam iza sebe i ne vraćam se na staro.

Kako se leči slomljeno srce?

– Ne leči se. Kad te neko povredi, to zauvek ostaje negde zapisano. Srce ne zaboravlja, samo s vremenom manje misliš o tome. Dok sam sa sobom ne porazgovaraš i ne postaviš stvari na pravo mesto, nema tog muškarca, niti nove ljubavi, koja će te izlečiti.

Počelo je snimanje druge sezone “Istina i laži”. Šta će se dešavati sa Tanjom?

– To bih i ja volela da znam. Nadam se da scenaristi nisu došli na ideju da se mnogo ugoji u trudnoći. (smeh) U novoj sezoni će se svakako poroditi, a pošto je logično da dete liči na roditelje, možda bi mogli da ubace sina ili ćerku Stefana Buzurovića. On ima zaista prelepe mališane.

Otkrili ste nam kako zamišljate Tanjinu decu, a koja je Jelenina vizija savršenog muškarca?

– Ne tražim previše, samo da me ludo voli. (smeh)