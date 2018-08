Ivana Španović odustala od finala Evropskog prvenstva: Srce mi je slomljeno

Povezane vesti



Najbolja srpska atletičarka neće nastupiti u finalu Evropskog šampionata u Berlinu. Ovu tešku odluku doneo je stručni tim Ivane Španović posle detaljne analize povrede zadobijene u kvalifikacijama.

Skokovima u kvalifikacijama Ivana je dokazala da je u Berlin došla u vrhunskoj formi i da je odbrana titule šampionke Evrope u prvom planu. Ivana je u finale ušla kao prvoplasirana skokom od 6,84m. Međutim, već u kvalifikacijama Španovićeva je osetila bol u tetivi i medicinski tim odmah je preuzeo sve potrebne mere. Urađeni su detaljni pregledi i analize, a Ivana je odmah krenula sa terapijama.

– Ivana neće skakati u finalu Evropskog Prvenstva u Berlinu. Tu odluku je doneo Ivanin tim nakon očitanih nalaza magnetne rezonance. Ivana je doživela neugodnu povredu ahilove tetive desne noge u toku kvalifikacija skoka udalj. U prvom momentu je izgledalo da povreda nije teže prirode, ali je snimak magnetne rezonance pokazao da je povreda ozbiljnija, parcijalna ruptura ahilove tetive i da bi Ivana skaknjem u finalu mogla ugroziti nastavak karijere – izjavio je trener Obradović.

Podsetimo, Ivana je ranije ove godine postala svetska prvakinja u dvorani, a svoju kolekciju medalja upotpunila je zlatom osvojenim na Mediteranskim Igrama u Taragoni. Inače, Španovićeva je do sada u svojoj karijeri osvojila ukupno četiri medalje sa evropskih šampionata na otvrorenom i dvorani, tri zlata i jednu srebrno odličje, a ovo je bila prilika za novo zlato i novi nacionalni rekord.

– Povrede su nažalost sastavni deo sporta i ovo je jedna od najtežih odluka, ali verujem najbolja kad je u pitanju nastavak karijere. Imala sam ogromnu želju da nastavim, znala sam da mogu da istrpim bol, ali kad sam saznala da je u pitanju ruptura ahilove tetive poslušala sam savet medicinskog tima da odustanem od nastupa u finalu. Nastavljam sa terapijama i nadam se brzom povratku na stazu – izjavila je Španovićeva koja je na Instagramu objavila dirljiv post:

A post shared by Ivana Španović (@ivanaspanovic) on Aug 11, 2018 at 8:47am PDT

– Šta god ti Bog oduzme, dopusti mu to. Slomljenog srca moram da vam objavim da je moj tim odlučio da me povuče sa finalnog takmičenja nakon povrede koju sam zadobila posle prvog skoka u kvalifikacijama. Povreda je ruptura Ahilove tetive. Pokušali smo sve do poslednjeg trena, ali na žalost moj put se završava ovde. Do sledeće sezone – poručila je Ivana.