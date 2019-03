Ivana Dudić: Nije mi ni žao ni teško što nemam vremena za privatni život

Mladu i perspektivnu glumicu Ivanu Dudić (27) gledamo u tri popularne serije: “Istine i laži”, “Urgentni centar” i “Ubice mog oca”, a uskoro i u “Crvenom suncu”, seriji koja će imati 120 epizoda i u kojoj će igrati glavnu ulogu. Ovih dana snima i seriju “Senke nad Balkanom”, gde će spojiti svoje dve ljubavi: magiju i glumu.

– Ne mogu zaista ništa da vam otkrijem o ulozi u “Senkama” jer mi je zabranjeno! Bjela (Dragan Bjelogrlić, autor serije, prim. aut.) sve je to vrlo dobro uklopio, tako da će to zaista pomeriti granice onoga što sam do sada radila i što je generalno gluma do sada trpela – kaže Ivana Dudić za “Ljubav i zdravlje”.

Uskoro ćemo te gledati u još jednoj seriji “Crveni mesec”, i to u glavnoj ulozi, kako postižeš sve to?

– Da, tu je reč o glavnoj ulozi… Pa, svakako je kao da sam bačena u vodu, tako da mi nema druge – moram da plivam.

Imaš li vremena za privatni život?

– Nemam, evo sada sam sedela sa drugaricom pre nego što sam se našla sa vama i o tome smo i pričale… Ali nema veze što nemam, ne smeta mi, mislim da sada treba da iskoristim ovaj trenutak kada radim divne stvari, kada mogu da pokažem neko svoje umeće za koje sam se školovala. Igram stvarno različite uloge. Uloge iz “Istina i laži” i “Urgentnog centra” nemaju veze jedna sa drugom. Nije mi ni žao ni teško, biće vremena kad ću moći da imam malo odmora.

Kada bi imala više slobodnog vremena, šta bi volela da radiš?

– Da gledam u more, da pijem kafu i da se sunčam! Evo, četvrta godina zaredom, ja ne smem da dobijem boju na suncu jer ne mogu na snimanje sa drugom bojom kože. Na kameri izgleda lepše svetlija put, a sve i snimam u kontinuitetu. Tako da, kada odem na more na svega četiri dana, kupam se ujutru do 11 i ceo dan sam u hladu do šest po podne, kada opet odem na plažu.



Žanrovski sve serije u kojima igraš su drugačije. Gde misliš da se najbolje uklapaš?

– Uloge poput Milanke u “Ubicama” i Nataše u “Urgentnom” veoma su mi drage. Volim te dramske uloge. Teško se snalazim sa rospijetinama kao što je Una Radović u “Istinama i lažima”. Ona je od mene skroz daleko. Ja nisam takva.

Kako si ranije doživljavala trenutke kada ne dobiješ ulogu za koju si otišla na kasting?

– Ništa strašno. Mojoj mami je to toliko teško padalo, a ja sam je smirivala. I na kraju, evo, došlo je moje vreme… Promicale su mi glavne uloge uglavnom. Akademiju sam upisala tako što sam rekla: “Okej, ja ću da upišem akademiju i to je to.” Moja mama je bila skeptik: “Ma ajde, 400 ljudi se prijavilo, baš će tebe…” Ali ja sam verovala u to da mogu, da je taj trenutak moj. Spremala sam se samo tri meseca. I javila sam mami da sam primljena dok je bila na moru. Tako je i danas za uloge.



Imaš li negde u glavi neku ulogu koju priželjkuješ? Neku koju je igrala, na primer, Milena Dravić ili neka glumica kojoj se diviš?

– Samo priželjkujem da dostignem tu lakoću igre koju imaju Anita Mančić, Seka Sablić, koju je imala Milena Dravić… One su toliko različite, ali imaju “to”. A ja još učim. Treba mi dosta “kilometara” da naučim da “na jedan” sve ukačim. Za sada, sve što mi treba dolazi mi kroz uloge koje dobijam. I, naravno, prihvatam samo ono što mi je izazovno i što mislim da će mi pomoći da se razvijem kao glumica. Ali nisam sebe nikad zamišljala u nekoj konkretnoj ulozi.