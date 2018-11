Ivana Banfić: Nemam problem da izađem među ljude nenašminkana sa 49 godina

Pevačica se u poslednje vreme aktivirala na društvenim mrežama pa gotovo svakodnevno objavljuje različite fotografije sa svojih putovanja, iz različitih razdoblja karijere, ali i one privatne.

Ivana Banfić, među ostalim je pokazala i kako izgleda kad na njenom licu nema ni trunke šminke.

– Najviše volim da budem bez šminke, prirodna kakva jesam. Ok mi je i da se našminkam za stage ili neki foto session, volim i to. Da se svaki dan malam od jutra do uveče to ne mogu, peče me i svrbi na licu i osećam se neprijatno, kao da imam masku na licu. Onda stavim sjaj na usta i malo trepavice i to je to. Pričaju neki da što je žena starija treba da se više šminka i krije svoje godine. Ja sam ta koja jesam, sa ili bez šminke i nemam problem da izađem među ljude nenašminkana sa 49 godina – poručila je Ivana Banfić pored fotografije koju je objavila na Instagramu na kojoj pozira u kućnom izdanju s naočarima za vid.

‘Šumicu’ koja ju je proslavila, pevačica je zamenila onom pravom u selu Stara Drenčina, nedaleko Siska. Onde je pronašla mir i preselila sa svojom porodicom. Živi u staroj kući na imanju koje je nasledio njen suprug Kruno.

Dens zvezda devedestih, danas najviše uživa u plodovima zemlje iz sopstvene proizvodnje. Radi i kao mentorka pevanja u ‘Pop rock’ muzičkoj školi, a posle duže muzičke pauze, u studiju radi na novoj pesmi.