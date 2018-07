Iskrena ispovest šampiona: Novak Đoković otvorio dušu o teškom periodu

Posle mnogo uspona i padova, neizvesnosti i poraza Novaku Đokoviću je pošlo za rukom da osvoji četvrtu titulu na Vimbldonu. Nekoliko dana nakon trijumfa pobeda ima veći značaj i jači sjaj. Naš šampion progovorio je o teškom periodu koji je ostavio iza sebe i najavio povratak na sam teniski vrh.

-Pišem ovo pismo između menjanja pelena i čitanja knjige o dinosaurusima. Želim da podelim sa svima vama kako sam se osećao kroz potovanje na Vimbldonu 2018. Prvo počeću sa time kako sam se osećao kada je moj sin bio u rukama moje supruge na ceremoniji dodele pehara. To je bila najlepša stvar koju sam imao na bilo kom turniru kojeg sam osvojio u karijeri. Kada sam postao otac, jedan od mojih najvećih snova je bio da moja deca prisustvuju mojim mečevima. Taj san se ostvario pre nekoliko dana. svi me pitaju da opišem taj osećaj. Nezaboravno, specijalno, predivno, ispunilo me je. Ali najviše bilo je magično! Kada razmislim o tom trenutku nije mogao da bude bolji, vikao je ‘Tata, tata!’. Potpuno sam se istopio tada. Emocije su me savladale. Veoma sam zahvalan što sam to iskusio. Zamišljao sam i molio sam se da ću osvojiti grend slem pred mojim deetetom. Srećom po mene, Tara i dalje raste i ne mogu da dočekam da me i ona vidi kao što me je Stefan video. Sve je bilo oko tenisa dok nisam postao otac i suprug. Sve što sam radio imalo je za cilj uspeh u tenisu. Kada sam postao otac, moj ‘svet’ je evoluirao. Nije se promenio, evoluirao je u nešto divno. naravno, više odgovornosti je bilo ali na kraju to donosi novu dimenziju ljubavi i energije unutar vas za koju nikad niste znali da postoji. Najveći poklon koji možete da dobijete od Boga je to osećanje posvećenosti deci. Ali nije to sve tako jasno kada postanete otac. Potrebno je da učite i da se otvorite da bi dostigli zlatni balans u životu kojem svi teže. Za mene to je balans između tenisa i porodice. Moja supruga me je podržavala od kada je rodila Stefana i Taru. Uvek je nalazila vreme da priča sa mnom o onome što mi je smetalo i pravilo problem, uvek mi je pomagala da se osetim tako da dajem najbolje od sebe kod kuće sa decom i sa njom i na teniskom terenu, rekao je Đoković i otkrio kroz kakve je probleme i sumnje prolazio prethodnih meseci.

-U 2017. povreda mog desnog lakta je bila toliko ozbiljna da sam morao da se povučem sa Tura na šest meseci. Povreda je bila jedan od problema, drugi je bio moja motivacija. Nisam imao problema sa treninzima i sa uživanjem na teniskom terenu ali imao sam mentalne prepreke kada sam izlazio na teren. Jednog dana ću pričati više o izazovima sa kojima sam se susreo i koje sam osetio. Uvek ću poštovati ljude koji dele svoje najranjivije momente i koji ih smatraju za ključne momente preokreta i koji tada nalaze snagu koja inspiriše mnogo ljudi. Bio sam ranjiv toliko puta u poslednjih nekoliko godina. I još uvek sam ranjiv. Ne stidim se toga. To me upravo čini da budem iskreniji prema sebi i drugima. daje mi priliku da budem bliži ljudima. Mogu dublje da kopam i analiziram ono što se stvarno dešava unutar mene. Kada to otrkijem, mogu da napravim strategiju da prevaziđem problem koji traje i da nastavim kao snažnije, pametnije i srećnije ljudsko biće. Dve godine, nisam bio strpljiv sa mojim teniskim očekivanjima. Nisam imao pametnu strategiju. I sigurno nisam jasno slušao ono što mi moje telo kaže da postoji nešto ozibljno sa mojim laktom. Pokušavao sam da nađem rešenje i ono je uvek bilo u meni. Posle toliko promena treninga, reketa, članova tima, nisam znao da li ću se ikada vratiti na željeni nivo tenisa. zapravo jedan deo mene uvek veruje u moje kvalitete i mogućnosti. Ali uvek su bili momenti sumnje gde su stvari išle drugim tokom. Imao sam sreću da su me božanstvene sile odvele u pravom smeru. Smeru koji je dobar za mene. Smeru koji će mi doneti mir i balans- bio je iskren naš najbolji teniser i otkrio dalje planove



-Svestan sam napora i posvećenosti koje su ljudi uložili u mene u poslednjih nekoliko godina kako bih se vratio na nivo tenisa koji će me vratiti Grend slem titulama. Želim da izrazim moju najveću zahvalnost, poštovanje i ljubav svim ljudima koji su verovali u mene i pomogli mi da osvojim još jedan trofej na Vimbldonu. Blagosloven sam da sam prošao ovo neverovatno putovanje i da imam podršku toliko ljudi širom sveta. Volim vas. Volim tenis. Volim život

P.S. Ponovo sam osetio fantastičan ukus vimbldonske trave. Ako bih dodao i malo avokada, bio bi savršen – zaključio je Novak.