Goca Tržan brutalno iskrena: Od njegovog šamara mi je pukla bubna opna! (video)

U veku kada su žene u nekim delovima sveta podjednako cenjene i poštovane kao i muškarci za istu vrstu poslova, gde ne postoji omalovažavanje, podela, šikaniranje… U našim krajevima još uvek vladaju sterotipi koji neretko vode ka nasilju. O svom iskustvu takve prirode otvoreno je govorila Goca Tržan.

Kada živite u vezi koja nakon prve zaljubljenosti i zamagljenosti uma, gotovo neosetno preraste u nešto drugo, mnogo opasnije i bolesnije, postajete žrtva zlostavljača, ali i same sebe, jer ste veštom manipulacijom dovedene u stadijum da sebe vidite u iskrivljenom ogledalu – kao nekog ko je kriv za sve, ko je glavni problem. Takvu priču imala je i Goca Tržan. Nije želela da otkriva ime čoveka s kojim je prošla kroz ovaj pakao, ali je želela da sa svima podeli iskustvo u nadi da će neka od žena u istom “krugu pakla” na vreme prepoznati simptome i pobeći.

– Žene se teško otvaraju na tu temu zato što je to velika sramota. Ja ću govoriti iz svojih cipela. Kako počinje… ne mogu da kažem nasilje, nego zarobljavanje. Prvo što će dotični da uradi je da se mnogo potrudi oko vas, na razne načine. Zavisi od toga koliko je finansijski potkovan ili koliko je perfidan, potrudiće se da vam skine zvezde s neba, da vas obaspe raznim pažnjama i naravno da je to božanstvena stvar ako se dalje nastavi neka normalna veza i normalan odnos. Međutim, muškarac koji nakon toga, kada ste vi spremne da uđete u vezu sa njim, napravi situaciju da ste vi srećne zato što je on taj koji je hteo vas, to je prvi znak za paljenje lampice. Nastavi se veza i vi počinjete da prihvatate da treba da budete srećne što ste sa njim, a ne on sa vama – započinje priču u svom blogu Goca Tržan.

Ona ističe da zlostalljanje ima nekoliko etapa. – Sledeća stvar koju će da uradi je da počne da vas odvaja od svih koje volite. Pričaće vam da vas mrzi brat, roditelji, najbolja drugarica… Da vas niko ne voli na pravi način, već samo on. Samo on može da vas spasi iz takvog okruženja. Zašto to radi? Pa on vas stavlja u svoj sistem vredosti i izoluje vas od objektivnih ljudi, onih koji vas vole. Oni žele da vam bude dobro, poklušaće da vam objasne da to što radi nije dobro. On želi da spreči da budete u kontaktu sa ljudima koji vam žele dobro – priča pevačica i nastavlja:

– Sledeći korak je… Ja sam imala slučaj gde me je čovek odvojio od najbolje drugarice iz detinsjtva na način da je nešto što sam samo njoj rekla on proširio, a on je to znao zato što je prisluškivao moj auto. To su mušakrci koji nikome ne veruju, vama najmanje veruju. Ne primećujete sve ono što radi: da vas uhodi, da vas kontroliše, da ima opsesivno-kompulzivnu potrebu da u svakom trenutku zna gde ste. Kada vas odvoji od svih ljudi koje volite tada počinje da vam objašnjava kako ne vredite ništa i kako bez njega ne vredite ništa, jer je samo on taj koji vam je dao na vrednosti – govori o svom iskustvu ona.