Gala Videnović: Nikada nisam pristala na sklapanje ugovora sa đavolom

Jedna od najvećih i najlepših tinejdžerskih zvezda bivše Jugoslavije priča o svom ulasku u film sa četiri i po godine, o intervjuu za “Intervju” Endija Vorhola, kako je u Holivudu odbila nepristojnu ponudu, ali i kako je umesto da uđe u filmsko sazveđže odlučila da bude samo mama…

Gala je otkrila deo svog života u Americi i kako je karijeru zamenila majčinstvom.

– Živim u Malibuu, delu Los Anđelesa gde žive mnogi. Imam svoju iznajmljenu kuću u jednom od kanjona. Na vrhu brda je živeo Šon Pen. Preko puta je živeo Ed Haris. Ali dešava se sledeće. Ostajem u drugom stanju, a niko to ne zna. I to u trenutku kada me očekuje mnogo posla, ali ja verujem da ništa nije slučajno. Moj menadžer ima sistem da te uvuče u društvo. Ideš kod Stinga na roštilj na plaži. Pa onda na kućnu žurku kod benda Dipeš mod. U Malibuu svaki dan viđaš gomilu filmskih zvezda koje su ti komšije. Odlazim na audicije, stomak mi se ne vidi. Shvatam da neću još dugo moći to da krijem. A sve se dešava u tih ključnih šest meseci kad treba da mi se ostvari karijera. I ja rešim da nestanem. Ne javljam se na telefon. Rađam dečaka Demijana u Malibuu – isričala je u velikoj ispovesti za Nedeljnik glumica Gala Videnović

Gala je otkila da je imala nepristojne ponude u Holivudu. – Imala sam nepristojne ponude u Los Anđelesu. Imala sam 18 godina i po američkim zakonima nisam bila punoletna. Tada su mnogi davali sve da dobiju takvu ponudu u Holivudu. Ali nikada nisam pristajala na takve stvari, na sklapanje ugovora sa đavolom.

Ipak, iako je mogla da izabere veliku karijeru u Holivudu koja joj se smešila. Gala je izabrala da bude samo mama.

– Menadžer Majkl Mekingli mi kaže da treba da nastavim. I ja sam do Demijanovog trećeg meseca išla na kastinge. A onda sam odlučila da ne želim da ostavljam dete Filipinki dok ja idem na audicije. Kao klinka nisam imala život i ekipu, nego sam jurila na snimanja. I odlučila sam da budem mama. Možda sam odluku donela i na osnovu gledanja Holivuda iz neposredne blizine. Viđala sam te zvezde koje idu u rehab centre i skidaju se sa alkohola, tableta, narkotika… – rekla je ona.

Galu trenutno možemo da vidimo u domaćoj seriji “Pet”.