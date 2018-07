Emotivna Olga Danilović nakon osvajanja prve WTA titule: Vrisak sreće, suze i mamin zagrljaj

Srpska teniserka Olga Danilović osvojila je danas prvu WTA titulu u karijeri, pošto je u finalu turnira u Moskvi pobedila Ruskinju Anastasiju Potapovu sa 7:5, 6:7, 6:4.

Sedamnaestogodišnja Olga Danilović postala je prva teniserka u istoriji koja je došla kao “srećni gubitnik” do trofeja, ponovo nakon trilera i meču punom preokreta u trajanju od dva sata i 22 minuta.

Po osvajanju odlučujućeg poena sjajna Olga nije krila emocije…

Odmah je odjurila na tribine kako bi najveći uspeh u karijeri podelila sa majkom Svetlanom Danilović.

Tinejdžerka rođena u Beogradu 2001. godine ređala je pobede protiv igračica iz Top 100. Padale su redom najpre 83. sa WTA liste, Slovakinja Anu Karolina Šmidlova, potom Kaja Kanepi, 49. igračica sveta, a onda i desetu sa WTA liste Juliju Gerges u četvrtfinalu. U polufinalu je porazila Alikandru Sasnovič koja na listi Ženske teniske asocijacije zauzima 42. poziciju. Pobeda u Moskvi lansirala je našu teniserku na 112. poziciju WTA liste i sada im već diše za vrat.

Pred novinare je izašla nasmejana i strpljivo je odgovarala na svako pitanje.

– Iskreno nemam reči da opišem kako se osećam, ovo su trenuci za koje živim. Moj servis je bio dobar cele nedelje, u finalu sam bila nervozna, ali sam u ključnim poenima dobro servirala, imala sam nekoliko duplih grešaka, ali sve u svemu nije bilo loše – rekla je Danilovićeva.

Potom je pohvalila i igru Potapove koja je pobedila Olgu u oba njihova prethodna međusobna okršaja, doduše u juniroskoj konkurenciji.

– Ona je sjajna igračica, bio je odličan kvalitet meča, imale smo mnogo vinera i sjajnih poena, igrala sam i ja sedam mečeva ove nedelje. Ona je kompletna igračica. Mislim da smo obe bile smirene, ne znam kako da kažem, igrale smo svaki poen kao da je ključan, poen po poen i zato mislim da je ovo bio kvalitetan meč. Istina je da sam umorna, ali je finale, a tu nema izgovora, posebno zato što je to poslednji meč, sve što date, vratiće vam se, to je normalno, držala sam se iako sam bila iscrpljena. Nadam se da ćemo imati još mnogo ovakvih finala, neću da vam kažem o čemu smo pričali na kraju meča, ukoliko bude htela ona će vam sama reći – navela je naša teniserka.

Čestitke stižu sa svih strana, a kako i ne bi kada sa samo 17 godina dođete do prve titule u karijeri i to na jednom ovako prestižnom turniru.

Ajmo Olga 👍👍👍 — Janko Tipsarevic (@TipsarevicJanko) July 29, 2018

– Nisam videla Jankov tvit, ali ću ga sada pogledati, dobila sam mnogo poruka, ali nisam imala vremena da ih vidim, ali ću posvetiti nekoliko sati da odgovorim svima, a najvažnije je da mi je mama čestitala – poručila je ona.

Very happy with the week here in 🇩🇪🏆! Hard work pays off,right @AlexCorretja74 🐻! #singleswinner#doubsfinalists pic.twitter.com/SudotdHkWU — Danilovic Olga (@danilovic_olga) July 15, 2018

Publika je bila sjajna u Moskvi tokom ove nedelje, tu je bilo i onih koji su navijali za srpsku igračicu.

– Sigurno ću se vratiti ovde, volim Moskvu i vidimo se sledeće godine. Publika je bila fer, to nisam očekivala, bili su dobri prema meni, bili su sjajni. Bilo je i ljudi iz Srbije – rekla je Danilovićeva.

Zanimljivo je bilo to da je novinare zanimalo odakle baš ime Olga.

– To morate da pitate moju mamu, ne znam zašto me je nazvala Olga, ali bih to mogla da je pitam.

U jednom momentu njen trener je došao do terena kako bi joj dao savet za nastavak susreta.

– Trener je došao dole i rekao mi je da nastavim, serviram, krećem se, u tim trenucima ne možete puno toga da kažete o taktici, samo me je podržao, rekao da su svi tu i da samo tako nastavim – rekla je ona.

Ostvaren je veliki uspeh i trebaće vremena da ona shvati kakav je rezultat postigla.

– Nemam ideju, sada nisam još uvek svesna šta sam uradila, treba mi nekoliko dana da razumem da sam osvojila VTA titulu.

Naša teniserka spada u red jako lepih igračica, pa je mnoge zanimalo zašto nije model. – Ne igram tenis da bih bila model, već zato što je to moj život, hvala vam na komplimentu, ali nikada nisam mislila o tome na taj način.

Reklo bi se da Olga, sudeći po formi u kojoj se nalazi, nije trebala da ima većih problema protiv svoje vršnjakinje. Međutim, treba imati u vidu da je ovo prvo profesionalno finale u tek započetoj karijeri naše Olge Danilović, s toga uživajmo u njenom uspehu.