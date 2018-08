Emina Jahović o problemima koje donosi razvod: Moji sinovi su još mali, nisam mogla da im objasnim sve

Povezane vesti



Pevačica koja se posle razvoda od turske zvezde Mustafe Sandala polako navikava na novi život, snagu pronalazi u razmišljanju kako da sinovima Jamanu i Javuzu obezbedi srećno i mirno detinjstvo.

– Moji sinovi su još mali, tako da nisam mogla da im objasnim sve, kako bih učinila da su odrasli. Mada, Jaman je bio svestan nekih stvari – započela je priču o periodu posle razvoda.

– On je inače veoma osetljiv, pa u jednom trenutku nije mogao da spava i to me je veoma povređivalo. Moja sestra je dečji psihijatar i sa njom sam pričala o tome kako da postupam prema deci u novonastaloj situaciji, mada, u principu svaka majka to već nekako oseća i zna – dodala je Jahovićeva o Jamanu (10).

Pevačica je dodala da se situacija brzo vratila u normalu, ali i da joj nimalo nije bilo svejedno.

– Nastavili smo da živimo živote normalno, samo na novi način – jasna je bila Emina.

Emina se potom osvrnula i na sadašnji odnos sa Mustafom.

– Mustafa i ja imamo veoma dobar, prijateljski odnos, među nama nije bilo svađa, vike, dreke, niti ikakvih velikih problema – zaključila je pevačica za Gloriju.