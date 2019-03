Dea Đurđević još uvek na intenzivnoj: Počinje da prihvata da njena ruka više neće biti ona od ranije

Pre nekoliko dana pronela se vest kako je voditeljka Dea Đurđević kritično, te da se lekari i dalje bore za njenu ruku, a da zbog lomova karlice navodno neće moći da ima decu.

Kako Espreso.rs, međutim navodi, lepa voditeljka se odlično oporavlja, i sada je zapravo baš sve krenulo na bolje, što posebno raduje njene najbliže tvrdi njihov dobro obavešten izvor.

– Valjda u nedostatku informacija krenu da se šire laži. A ova poslednja je baš jedna masna laž. Ali ajde što je laž, nego što tim glupostima uvek isprepadaju i Deinu porodicu, koja odma misli da se nešto ne daj Bože iskomplikovalo. Oni su u užasnom strahu. Nadaju se najboljem, i sada sve i ide na bolje, ali njene su povrede bile toliko teške, da se to jednostavno nikad ne zna. I ne žele ništa da pričaju, da ne bi malerisali. Čim je do njih došla ta dezinformacija da je ona kritično, odmah su zvali bolnicu, i naravno ništa od toga. Dea je sasvim okej, i nema nikakvih komplikacija. Šta više ona je neuporedivo bolje – priča izvor za Espreso, i nastavlja:

– Tek se sad vidi pravi napredak, i psihički i fizički. Baš se oporavlja. Ona je i dalje na odeljenju intenzivne nege, ali je tamo pre svega zbog previjanja i naravno zbog svih tih teških povreda koje je zadobila. Sada bi već mogli i da je otpuste sa tog odeljenja, ali kad je tako tešku traumu preživela onda je bolje da bude što duže tu, gde su svi 24 časa prisutni – priča izvor pomenutog medija i dodaje:

– To što se ruke tiče, sve ide dobrim tokom. Što se tiče vraćanja funkcije, sve može da se vrati, ali zavisi od nekoliko stvari. Postoji fizička funkcija i nervna funkcija. Prvo treba da počne da se vraća ta fizička funkcija, da to sve zaraste, a nervno je da može da počne da je koristi. Ali to je proces, prvo mora sve to dobro da zaraste, pa kad prođe taj proces, onda postoje vežbe rehabilitacije na koje će morati da ide, i koje će sigurno da joj omoguće i neku vrstu funkcije. To će sve da potraje, ali lekari su zadovoljni kako to sve ide.