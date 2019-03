Cecina javna poruka Anastasiji: Pustila sam da sve uradiš sama i … Bravo, devojko!

Anastasija Ražnatović se otisnula u muzičke vode i njena dva hita “Savršen par” i “Rane” postigla su veliki uspeh kod publike.

Iako mlada pevačica ima sreću da joj je majka folk diva Ceca Ražnatović, od koje može mnogo da nauči, ona je ćerku pustila da sama bira svoj muzički put, jer, kako je jednom prilikom rekla, slava i karijera se ne nasleđuju.

View this post on Instagram A post shared by 🔱 A N A S T A S I J A 🔱 (@raznatovicanastasija) on Dec 1, 2017 at 1:19pm PST



– Ne može slava da se nasleđuje. Za slavu se boriš, za karijeru se boriš. Anastasija ima mnogo toga na čemu mora da radi, vezano za svoju karijeru, mora da se žrtvuje, da posveti sebe stoprocentno da bi gradila karijeru, ja joj to od srca želim. Ona mora prosto da se posveti tome apsolutno i da živi za to. Kada sam ja počela da biram svoje pesme, od albuma “Kukavica” i “Šta je to u tvojim venama”, od tada nisam htela da snimim ništa što mene nije dotaklo, da doživim to. Tako sam pustila i nju, mora kroz svoj senzibilitet da odluči šta želi, a šta ne želi – rekla je nedavno Ceca za emisiju “Ekskluzivno”.

Ipak Ceca ne skriva koliko je ponosna na uspeh koji je njena ćerka postigla za kratko vreme pa joj je i javno uputila pohvalu.

– Nisam želela da ti se mešam dok si radila na pesmi i spotu. Pustila sam da sve uradiš sama. Dala sam samo moj savet o pesmi. Poruke koje danima dobijam i ono što vidim čine me da budem najponosnija majka na svetu. Volim te, beskrajno! Bravo devojko – reči su koje je Ceca javno uputila Anastasiji.