Brutalno: Odgovor Ane Sević na Darkove tvrdnje da ga je varala tokom braka

Ana Sević i Darko Lazić su se venčali u junu 2014. godine, a samo mesec dana kasnije su dobili ćerku Lorenu. Iako su delovali kao skladan par, početkom 2018. godine obavestili su javnost da na brak stavljaju tačku.

-Razlog za to nije bilo koja druga osoba, nikakva paralelna veza ili ljubavna afera bilo koga od nas dvoje, a kako se to potencira u štampi koja međusobno pronosi neproverene i netačne informacije. Sve što je objavljivano u vezi toga, pozivajući se na “pouzdane izvore, bliske prijatelje, one koji su upućeni, članove porodice” i slično – čista je laž – pisalo je u zajedničkom saopštenju.

Ubrzo su nastavili dalje sa emotivnim životima: Ana sa Danijelom Nedeljkovićem, a Darko sa Milicom Gagić . Popularni pevač je nedavno sve iznenadio izjavivši da je njegova, uskoro bivša, supruga svoju sadašnju vezu započela još tokom braka.

– Moja bivša žena izabrala je momka kojeg poznajem odranije. Kako ga poznajem? Mi smo bili u braku, a Ana je uporedo bila sa Danijelom. Takoreći, varala me je sve dok to nisam saznao. Ništa u životu nije slučajno, pa tako ni naš razvod. Oko svega što je vezano za Lorenu, naš dogovor super funkcioniše – rekao je Darko za “Svet” a uskoro je usledio i Anin odgovor na to. Prvo je objavila fotografiju sa svojim dečkom Danijelom, a potom napisala i komentar.

-Ako mene pitate šta je najbolja osveta, ja kažem sreća jer ljudi polude kad vas vide srećne – poručila je Ana.