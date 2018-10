Borba za život: Darku Laziću otkazali plućno krilo i bubrezi, ima i unutrašnje krvarenje

Stanje pevača Darka Lazića, koji je u utorak imao tešku saobraćajnu nesreću kod Pećinaca, znatno se pogoršalo i lekari KBC “Zemun” ulažu ogromne napore da ga održe u životu.

U sredu su mu otkazali prvo bubrezi, a zatim i jedno plućno krilo. Pevačevo stanje svesti, kako je Novostima rečeno u ovoj zdravstvenoj ustanovi, i pre ovog kolapsa bilo je pod znakom pitanja zbog čega se lekari nisu usuđivali da ga operišu i saniraju povrede.

Kako je objašnjeno, hirurzi nisu sigurni da li je to što je polukomatozan, odnosno reaguje isključivo na jake nadražaje, posledica povreda glave ili opijata koje je pevač, kako se sumnja, uzeo pre udesa. Upravo iz ovih razloga Lazić još nije stigao do operacionog stola, uprkos pritiscima roditelja da ga lekari što pre operišu, ili prebace na VMA. Uz to, kako su objasnili lekari, uvođenje mlade zvezde “Granda” u anesteziju bi u ovom trenutku moglo da bude fatalno.

– Ako se ispostavi da je pacijent pod dejstvom opojnih supstanci, anestetici koji se daju za totalno uspavljivanje pred operaciju, mogli bi da dovedu do prestanka rada srca i pluća – kažu u KBC “Zemun”.

Njegovo stanje je zbog unutrašnjeg krvarenja i dalje vrlo kritično i prati se iz minuta u minut.

Doktori su odmah posle nesreće uspeli da stabilizuju sve vitalne funkcije i nameste povređenu butnu kost, ali pevač neće moći mesecima da stane na svoje noge, čak i ako se sve ostalo sredi.

Mladi muzičar povređen je u utorak oko 8.30 kod Pećinaca. Vraćajući se sa proslave, na putu Subotište – Brestač, “BMV 34 kabriolet” u kom je bio sam, sleteo je sa kolovoza i prevrnuo se na krov. Tom prilikom zadobio je nagnječenje mozga, povredu jagodične kosti, povrede pluća, prelom rebara, butne i karlične kosti.

– Utvrđeno je da je Lazić imao više od 1,3 promila alkohola u krvi – kaže izvor iz istrage.

– Prema prvim analizama, do saobraćajne nesreće došlo je usled neprilagođene brzine uslovima puta. Lazić je izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u suprotnu traku, a nakon toga sleteo s puta, usled čega je došlo do prevrtanja.

I u sredu su od ranog jutra ispred intenzivne nege zemunske bolnice čekali Darkovi najbliži. Sa pevačevim roditeljima, ocem Milanom, majkom Brankom, verenicom Marinom Gagić, bila je i bivša supruga Ana Sević, sa kojom pevač ima četvorogodišnju ćerku Lorenu. Stigla je i rodbina iz Nemačke.