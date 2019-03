Bora Đorđević o trendovima u muzici: Nisu to folkeri i narodnjaci, to su neki hibridi!

Povezane vesti



Frontmen legendarne Riblje čorbe, Bora Đorđević, koji će uskoro obeležiti 40 godina karijere, ubeđen je u to koji će pevači opstati na sceni, a koji će trajati kratko.

Bora je objasnio da li pevači novokomponovane muzike na neki način ugrožavaju rokere

– Nas niko ne može da ugrozi. A nisu to folkeri i narodnjaci, to su neki hibridi. Kako da nazovem ljude koji se služe autotjunom? Pa i moja baba može da bude pevačica, i to izuzetno dobra. Dođeš, kažeš tri reči u mikrofon i onda ti mašina sve naštimuje. Imamo jednu pesmu, još je nismo objavili, ali govori o tome “veštački se zvezde prave što pevaju kao fol, neke polugole krave ubijaju rokenrol”.

Osvrnuo se i na poznate repere i izvođače novog, modernog zvuka

– Neka pune, neka rade, ali mislim da će vrlo brzo biti provaljeni. Neću ništa ružno da kažem o njima, ali jednostavno ne mogu da ih cenim kao umetnike. Slušao sam neki tekst u kom klinac zaglavi zbog kokaina u sedmom razredu osnovne škole. Otkud mu lova u sedmom razredu, a kokain skup? Nelogičnosti u tekstu, blago rečeno – rekao je Bora za Kurir Stars