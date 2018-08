Bolna posveta Sanje Papić: Bila sam blagoslovljena jer si me ti voleo

Povezane vesti



Za godinu dana život bivše misice Sanje Papić promenio se iz korena. Ispunila joj se životna želja kada je krajem prošle godine postala mama devojčici Lari, ali pretrpela je i nenadoknativ gubitak izgubiviši supruga, advokata Dragoslava Mišu Ognjanovića.

A post shared by Sanja Papić Ognjanović (@misssanjapapic) on Dec 21, 2017 at 12:04pm PST

Čuveni advokat je krajem juna ubijen ispred njihovog stana na Novom Beogradu, a nekadašnje misica mu je posvetila emotivne reči.

A post shared by Sanja Papić Ognjanović (@misssanjapapic) on May 27, 2018 at 7:20am PDT

– Za sve one trenutke kad uz mene bio si, za svu istinu koju sam videla zahvaljujući tebi, za svu radost koju u moj život doneo si, za svu nepravdu koju ispravio si, za svaki san koji u javu pretvorio si, za svu ljubav koju našla sam u tebi. Zauvek ću, dušo, zahvalna biti. Ti si onaj koji me držao, da ne padnem nikad nisi dopustio, ti si onaj koji mi je pomogao da prebrodim sve. Ti bio si moja snaga kad sam bila slaba, ti bio si moj glas kad nisam mogla da govorim, ti bio si moje oči kad nisam mogla da vidim, ti video si ono najbolje u meni, dizao me kad nisam mogla da dohvatim, ti dao si mi veru jer ti verovao si.

A post shared by Sanja Papić Ognjanović (@misssanjapapic) on Aug 9, 2018 at 1:32am PDT



– Ja sam sve što jesam, zato što si me voleo ti. Ti dao si mi krila i pomogao mi da letim. Ti dodirnuo si mi ruku i mogla sam dotaći nebo kad izgubila sam veru ti si mi je vratio. Rekao si da nijedna zvezda nije predaleko. Ti stajao si kraj mene i ja stajala sam uspravno. Imala sam tvoju ljubav i imala sam sve. Zahvalna sam na svakom danu kojeg si mi dao, možda ne znam mnogo, ali znam da je istina ovo, bila sam blagoslovljena jer si me ti voleo. Ja sam sve što jesam zato što si me voleo ti. Ti uvek si bio tu za mene, onaj nežni vetar koji me je nosio. Svetlo u mraku što moj život tvojom ljubavlju je obasjavalo. Ti bio si moja inspiracija, u svetu laži ti bio si istina. Moj svet je bolje mesto zahvaljujući tebi – napisala je Sanja.