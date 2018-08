Bajaga: Super mi je bilo u 20-im, ali ima nekih stvari koje su sada lepše

-Nema penzije u muzici… Kada budem dosta stariji nego sada, sigurno neću svirati ovoliko koliko sviram sada, ali ću svirati, poručio je u intervjuu za Večernji list popularni srpski muzičar Momčilo Bajagić Bajaga, koji će sa svojim bendom 11. avgusta nastupiti u pulskoj Areni

Bajaga je objasnio da je pre desetak godina bio kraće vreme predsednik udruženja muzičara u Beogradu i da mu je tom prilikom pripala obaveza da preda nagradu za 60 godina profesionalne karijere jednom srpskom džez muzičaru.

A post shared by Bajaga i Instruktori (@bajagaiinstruktoriofficial) on Jun 25, 2018 at 1:13pm PDT



–Tom prilikom mi je rekao da je muzikom počeo da se bavi mnogo ranije, ali da se kod muzičara ‘staž’ računa od prvog honorara. Ispričao mi je da je počeo krajem aprila 1941. kada su Nemci već ušli u Beograd, a on je tada svirao u nekoj ženskoj gimnaziji i još uvek pamti koliki mu je bio prvi honorar. Tada mi je još rekao i ovo: ‘Mali, muzika je takav posao, dok možeš stajati, možeš i svirati’…, poručio je.

U tom kontekstu je i dodao:

-Voleo bih da imam neki klub u svome kraju pa da zasviram barem jednom ili dva puta mesečno za sebe, za dušu. Rolling Stonesi su najbolji primer. Evo i sada su na turneji i rokaju. Gledao sam ih 80-ih, ali i pre desetak godina kada su došli u Beograd. Bio sam u prvim redovima i na ramenima nosio svoju ćerku, sve dok sam mogao, godine ipak čine svoje, otkrio je Bajaga.

-Meni je bilo super kada mi je bilo 20, to ne može biti loše, ali ne bih vratio vreme. Bilo je puno lepih stvari kada si mlad, ali ima nekih stvari koje su sada lepše. Ja sam zadovoljan u ovim svojim godinama. S obzirom na sve što sam video i prošao, nisam loš. Sve to što sam postigao sa svojom karijerom je mnogo više no što sam ikad očekivao. S 18 godina bila mi je želja da snimim prvu ploču i održim svoj prvi veliki koncert pred 5000 ljudi i to sam ostvario. Nakon toga, sve shvatam kao bonus-