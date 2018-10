Ani Nikolić propao pokušaj da proda svoj rijaliti, nije bila zadovoljna ponudom?

Povezane vesti



Pokušaj Ane Nikolić da proda svoj rijaliti u kome će ljudima pokazati kako gubi kilograme je propao. Nijedna televizija neće da joj plati više od sto hiljada evra, a njoj je to malo.

Popularna pevačica imala je u planu da snimi rijaliti šou poput “Kardašijanovih”, s tim što bi u njenom slučaju bila prikazana borba s viškom kilograma. Ana bi s javnošću podelila na koji način trenira, kakve dijete drži, šta joj savetuju treneri i lekari, a pred kamerama bi stala i na vagu i pokazala koliko ima kilograma.

Rijaliti je trebalo da bude sažet u nekoliko epizoda, ali to se očigledno neće desiti. Nikolićeva je tražila pozamašnu svotu novca kako bi svoju intimu podelila s gledaocima, zbog čega je izvisila.

– Ana je išla na pregovore sa dve televizije s nacionalnom frekvencijom, dok treća komercijalna stanica nije htela da pregovara. Jedna od najgledanijih televizija ponudila je Ani 100.000 evra da snimi deset epizoda, ali njoj je to bilo malo. Tražila je skoro troduplo više novca, što su oni odbili. Znali su unapred da im se ne isplati da daju toliki novac. Druga televizija koja je pregovarala s njom odustala je čim su čuli koliko novca traži jer im je to previše. Ana smatra da je to sasvim pristojan iznos jer je ona popularna i dugo traje, a naglasila je i da mediji često pišu o njoj – kaže izvor jedne TV kuće za Kurir i dodaje:

– Producentima je to zaista mnogo novca. Uglavnom su svi imali istu zamisao – da početna suma bude 100.000 evra, a ukoliko bude gledano, da joj povećaju honorar. Ovako niko ne želi da rizikuje i bude u manjku.