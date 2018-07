Anastasija Ražnatović: Srećno sam zaljubljena

Anastasiju Ražnatović mediji su odavno proglasili “Cecinom naslednicom”, a te reči ovih dana dobiće i realno uporište, budući da je dvadesetogodišnja ćerka naše najveće zvezde i zvanično zakoračila na muzičku scenu. Publici se predstavlja pesmom “Savršen par”, za koju je uradila spot sa brazilskim manekenom Pedrom Solcom, a o utiscima sa snimanja, muzici, porodici, roditeljima, komentarima “lako je njoj”, koji je prati ceo život, ali i činjenici da, iako je u dugoj emotivnoj vezi, ima brojne udvarače pričali smo sa Anastasijom u intervjuu za magazin “Hello!”. Budući da smo se sreli neposredno po njenom povratku iz Grčke, razgovor smo započeli sumiranjem utisaka sa putovanja.

Da li je povod putovanja bio poslovne prirode ili ste slobodne dane iskoristili za mini-odmor?

– U Solunu sam boravila privatno, sa najboljom drugaricom. Nikada nisam bila u tom gradu i imala sam veliku želju da ga posetim. Čula sam mnogo lepih priča o mestima koja se mogu videti i mogu da kažem da je grad ispunio sva moja očekivanja. Tokom šest dana, koliko smo provele u Solunu, stigle smo i da se sunčamo, i da obiđemo grad, i da kupimo ponešto… Uživale smo u grčkoj kuhinji, kao i u njihovoj tradicionalnoj muzici, a imale smo priliku da vidimo kako Grci u zanosu slavlja lome tanjire, o čemu sam ranije samo slušala.

Koliko vam, generalno, znače putovanja?

– Svako ko kaže da ne voli da putuje i upoznaje ljude ne govori istinu. Ja obožavam putovanja, i kad god sam u prilici trudim se da posetim neku novu destinaciju. Uživam da upoznajem različite kulture, a obilasci lepih gradova iznova me inspirišu. Pariz mi je omiljeni grad, još odmalena. Rado mu se vraćam jer mi prija njegova energija, o sjajnom šopingu da ne pričam. (smeh)

Tabloidi ovih dana pišu da ste se iselili iz porodične kuće jer želite da se osamostalite. Razmišljate li zaista u tom pravcu?

– Sve je to privremeno. Nekada ste zbog poslovnih obaveza primorani da promenite okruženje, pa sam tako i ja na nekoliko dana napustila dom. Sigurno da ću jednog dana početi da živim sama, ali na taj korak ću se odlučiti kad za to dođe vrema, kad svojim radom budem mogla da ispratim takav način života.

Iako se već duže nagoveštava početak vaše muzičke karijere, izgleda da je za to tek sada došlo vreme. Hoćete li sa 20 godina moći da se izborite sa velikim izazovima koji vas očekuju?

– Odluka da uplovim u muzičke vode nije doneta preko noći. Iako sam o tome dugo maštala, na taj korak sam se odlučila kada sam osetila da mogu da pružim maksimum, da se u potpunosti posvetim onome što radim. Mogla sam u ovu priču da uđem i pre pet godina, ali znala sam da nisam dovoljno zrela, niti spremna da nosim tako veliki teret.

Da li ste spremni na komentare koji će neminovno uslediti kao: “Lako je njoj, Ceca će joj pomoći”?

– To je nešto što me svakako čeka. U svakom poslu, a naročito javnom, normalno je da postoje ljudi koji će podržati vaš rad i oni koji će imati zamerke. Mislim da kvalitet, posvećenost i ljubav koju u nešto ulažete nikada ne prođu bez rezultata. Da se vratim na vaše pitanje, i ranije sam se susretala sa komentarima “lako je njoj”, ali sumnjam da bi oni koji tako govore, da su u mojoj koži, mislili da je taj teret lak. Nije baš lako kada ne možete da se prošetate ulicama rodnog grada a da vas prolaznici ne zagledaju i komentarišu. Zato putujem u inostranstvo, kako bih se makar na trenutak osećala komforno. Mislite li da je deci Viktorije i Dejvida Bekama lako? Naprotiv, oni trpe mnogo veći pritisak javnosti. Najvažnije je da vi znate ko ste i šta ste. Nemam potrebu da se pravdam javnosti, ali da sam želela da budem razmažena ćerka, sigurno ne bih počela da se bavim muzikom, već bih živela kao većina dece uspešnih roditelja.

Vaše ime je praktično otkad ste se rodili poznato javnosti.

– Odavno sam se navikla na činjenicu da je svaki moj korak, pa i sve što ima veze sa mojom porodicom, pod lupom javnosti. Meni je sve to normalno, kao što mi je normalno da odmalena viđam svoje prezime po novinama. Imala sam divno detinjstvo iako mi je pravo na privatnost “uskraćeno”. Poslednjih godina to se posebno odnosi na moj ljubavni život, a i kad se nalazim sa društvom na javnom mestu, nikada ne mogu da se opustim jer sam svesna da se svaki moj korak prati.

Znate, kada po većinu dece iz škole dolaze očevi, a vi ste svesni da to nikada nećete doživeti, ne može vam biti lepo. Nedostajao mi je otac da isprati moj polazak u školu, priredbe, rođendane i drugo

Sticajem nesrećnih okolnosti ostali ste bez oca u najranijim danima. Na koji način čuvate uspomenu na njega, budući da ga se praktično i ne sećate?

– Veljko i ja imali smo sreću da su nam svi članovi porodice tokom celog detinjstva pružali ljubav, trudili su se da nedostatak očeve figure nadoknade koliko je to bilo moguće. Trud i pažnja usmereni ka nama olakšavali su tu prazninu, ali nisu mogli da ublaže setu. Znate, kada po većinu dece iz škole dolaze očevi, a vi ste svesni da to nikada nećete doživeti, ne može vam biti lepo. Nedostajao mi je otac da isprati moj polazak u školu, priredbe, rođendane i drugo.

Snimci na kojima su vaši roditelji sa vama i Veljkom kod Minimaksa među najgledanijima su na „JuTjubu“. Pogledate li i ih i vi nekada?

– Naravno, rado gledam snimke i slike iz detinjstva. Čuvam sve uspomene jer imaju neprocenjivu vrednost.

Dok ste bili tinejdžerka Ceca vas je često opisivala kao povučenu i stidljivu devojčicu. Da li ste zadržali te osobine?

– Drago mi je što sam zadržala devojčicu u sebi, tim pre što je u današnje vreme stidljivost vrlina. U eri u kojoj je sve na izvol’te stiče se utisak da je svaka ljudska osobina na prodaju po mizernoj ceni. Videla sam na šta su neke osobe spremne zarad ličnog prosperiteta, ali, srećom, retko su njihovi potezi bili bolni po mene. Izloženost javnosti, o kojoj smo pričali, na neki način me je pogurala iz preterane povučenosti i podstakla da poželim da započnem muzičku karijeru. Nisam stidljiva kao ranije, ali sam distancirana prema novim ljudima koje srećem. Mora da prođe mnogo vremena da bih nekome poklonila poverenje.

Poverenje publike očekujete da zadobijete pesmom “Savršen par”, koju ste snimili u Skoplju.

– Moja profesionalna muzička karijera počela je 16. maja, kada sam krenula put Skoplja, gde sam u muzičkom studiu Darka Dimitrova snimila svoju prvu pesmu. Da vam ne pričam koliko su mi se znojili dlanovi kada sam ušla u “gluvu sobu”. Kada mi je Darko pustio prvu verziju pesme, suze su mi same krenule. Na putu do Beograda slušala sam je na „repeat“.

Usledilo je snimanje spota u Beogradu, a glavnu ulogu dobio je zgodni brazilski model i glumac Pedro Solc. Kako je počela ta saradnja?

– Aktivno pratim modnu scenu i uvek sam u toku sa novitetima, a Pedro je u poslednje vreme radio veliki broj kampanja. Pukom srećom došla sam do njegovog kontakta i ponudila mu saradnju jer je tip muškarca kakvog sam zamislila u spotu. Mislim da nisam pogrešila u izboru, verujem da će se i vaše čitateljke sa tim složiti. Spot smo snimali pet dana, radili smo bez prestanka, a na publici je da iznese svoj sud.

Iako ste dve godine u emotivnoj vezi, tabloidi su nedavno preneli da se jedan fudbalski reprezentativac interesuje za vas.

– Dečko o kojem se pisalo je moj prijatelj. Između nas dvoje oduvek je postojalo samo prijateljstvo i ništa više.

Da li se obožavaoci usuđuju da vam se direktno udvaraju ili radije šalju “male signale” preko poznanika, pa i medija?

– Mislim da udvaranje imponuje svakoj devojci. Meni je sve to simpatično, možda i zato što do sada nisam imala nikakvih neprijatnosti. Svi koji su mi pisali imali su lep pristup, ali ja sam srećno zaljubljena devojka. Sve je to slatko, ali ništa dalje od toga.

“Ne postoji ništa gadnije od muškarca koji se hvali sa kim je bio, gde i kako, i koji se čvrsto drži politike: Ako nisam rekao, nisam ni uradio. Kakve god da su žene sa kojima ste bili, pokušajte da ostanete džentlmeni i tako nešto zadržite isključivo za sebe. Nikoga time ne fascinirate, samo ispadnete jadni.” Ovo je status koji ste nedavno objavili na društvenim mrežama a koji, reklo bi se, najbolje govori o tome da ne volite ljude bez manira i da se ne ustručavate da to javno kažete.

– Upravo tako. Maniri i džentlmenstvo, nažalost, sve ređe se viđaju. Generalno ne volim hvalisavce, mislim da dela govore više od reči i da je svaka samopromocija suvišna. Kavaljeri izumiru, a muškarcima koji sebe smatraju “frajerima” smešno je kada devojci momak pošalje cveće ili otvori vrata. Naravno, ima i svetlih izuzetaka.

Koliko “vagate” pre nego što na „Instagramu“ objavite poruku ili fotografiju? Vaš profil prati više od 600.000 ljudi.

– Svesna sam odgovornosti koja dolazi s velikim brojem pratilaca i ponašam se u skladu sa tim. Trudim se da sve moje objave imaju pozitivnu poruku. Nadam se da u tome i uspevam.

Mnoge devojke prepoznale su se u vašim rečima: “Želim samo dve stvari: da smršam i da jedem”. Teško da bi se moglo reći da imate problem sa kilogramima.

– Po izlasku iz puberteta moja telesna težina regulisala se sama. Dešavalo se da se preko zime ugojim nekoliko kilograma, ali time se nikada nisam opterećivala. Uživam u hrani, obožavam da isprobavam različite kuhinje. Retko šta ne volim da jedem.

Kako se snalazite u kuhinji?

– Ne znam da kuvam, ali sigurna sam da ću uskoro pokušati da nešto pripremim, makar romantičnu večeru. (smeh) Mislim da svaka žena treba da zna da kuva, ali i da to nije njena obaveza.

Mnogobrojne obožavateljke vaše majke svojevremeno su ćerkama davale ime po vama. Da li ste bili u prilici da upoznate neku od tih devojčica?

– Moji roditelji su to ime odabrali jer im je bilo lepo, pa pretpostavljam da su i drugi ljudi iz tih razloga svojim devojčicama davali ime Anastasija. Ako je neko zbog moje majke dao ćerki ime Anastasija, za mene je to velika čast. Nisam imala priliku da upoznam nijednu imenjakinju, mada me često obraduju nekom lepom porukom.