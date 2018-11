Ana Sević o napisima u novinama: Ovo je nešto najmonstruoznije što sam pročitala o sebi! (video)

Ana Sević je po prvi put pričala javno o saobraćajnoj nezgodi koju je doživeo Darko Lazić, objasnivši novinske napise u kojima se navodi da je želela da uzme novac od osiguranja, pa do toga da je sprečila davanje krvi za svog još uvek zakonitog supruga.

Vidno potresena, Ana je otvoreno odgovarala na pitanja, otkrivši šta je zapravo istina i da je tog dana saznala za Darkovu nesreću od kuma nakon što je odvela ćerku u vrtić.

– Odmah sam otišla u bolnicu, bilo je strašno jer je bio u kritičnom stanju i kada bih mogla te slike da izbrišem… Ali ne mogu… – rekla je između ostalog Ana koja se trudi da ćerku zaštiti od strašne istine koja se desila njenom ocu.

Ana je potom objasnila i priče koje su krenule po domaćim tabloidima u kojima je okarakterisana kao neko ko želi da profitira na nesreći svog supruga.

– Što se tiče osiguranja, ja sam uplaćivala životno osiguranje za sve nas, te su me nakon sedam dana od nesreće pozvali iz osiguravajuće kuće. Nakon što su dobili informacije kako je došlo do nesreće, objašnjeno mi je da zbog toga ne mogu da pokriju nikakve troškove lečenja. Darkova mama me je pozvala i upitala šta se dešava s tim, jer se pojavljuju troškovi lečenja… Jasno je meni da novinari jure senzaciju, ali to su neke stvari o kojima ne bih da pričam – objasnila je Ana napis koji ju je dirktno optuživao da je želela da naplati premiju životnog osiguranja i zadrži novac za sebe.

Podsetimo, u trenutku nesreće Darko Lazić nema ni jedan od dokumenata, sem pasoša, takođe ni zdravstvenu knjižicu.

Pevačica je prokomentarisala priču da je navodno sabotirala davanje krvi Darku Laziću. – Ovo je najmonstruoznije što sam ikada o sebi pročitala. Mogu samo da objasnim šta se desilo tog dana. Čini mi se da je to je bilo u četvrtak. Ja sam bila u bolnici u tom trenutku kada je krenuo taj spin da je Darku treba krv. Pritom je krenuo spin u kome piše “bilo koja krvna grupa”. Ako Darku treba krv, onda se napiše ta i ta krvna grupa… Stajala sam pored njega u šok sobi i svi prisutni su mi rekli da to nije tačno i da Darku ne treba krv, da imaju sasvim dovoljno jedinica njegove krvi.

– Takođe, doktori znaju da on može da dobije moju krv, ja sam nulta pozitivna grupa, i da apsolutno 24 časa mogu da računaju na mene. Takođe sam u razgovoru sa Darkovim roditeljima saznala da on može da on može da dobije krv od svog oca i od svog brata, što mi je njegova majka rekla i da smo svi tu na raspolaganju, zlu ne trebalo. Onda je to poprimilo ogromne razmere, krenula je panika, organizovanje naroda da dolazi pred bolnicu, što je divno, zaista predivno. I hvala svima to želeli da učine za Darka, da daju krv za Darka, ali to zaista u tom trenutku nije bilo potrebno. To je informacija koju sam ja dobila licem u lice sa svim prisutnima u toj šok sobi pored njega koji su bili. I onda je krenula ta priča – rekla je Ana i nastavila:

– Ja sam objavila da krv nije potrebna i da ima sasvim dovoljno zaliha, i da, ukoliko to bude bilo potrebno, ja prva objaviti, jer su meni javljali sve informacije kao i dalje zakonitoj supruzi Darkovoj. To sam objavila jer sam, između ostalog, osoba koja jako veruje u energiju, u to da samo treba razmišljati pozitivno. Nisam želela da se takvim stvarima privlače neke negativne stvari… Fer i korektno bi bilo da je posle toga objavljeno da svi divni ljudi koji žele da daju krv za Darka dođu i to urade za nekog drugog i da pomognu ljudima. Krv uvek treba. Svaka bolnica će reći da krv treba i stvarno svi ljudi treba da pomognu koliko god mogu… – zaključila je Sevićeva.