Ana Kokić za Hello!: Najvažnije je da volite sebe i da vi znate ko ste i šta ste, a priča će biti uvek

Pred početak leta 2017. godine, Ana Kokić je za naš magazin dala intervju u kojem je iskreno govorila o braku, ljubavi, ali i o pričama o razvodu koje su i tada bile aktuelne, ali su se njih dvoje trudili da svoju vezu održe bez obzira na sve pritiske.

Podsetimo se kako je njihova priča izgledala samo pre godinu i po dana, kada je Ana Kokić dala ekskluzivan intervju za naš magazin…

Maj 2017.

U godini u kojoj su proslavljali deset godina ljubavi i devetu godišnjicu braka supružnici Ana Kokić i Nikola Rađen po ko zna koji put su se suočili se sa medijskim insinuacijama da je njihov brak pred krahom.

Roditelji osmogodišnje Nine i godinu dana mlađe Tee hrabro se nose sa izazovima u bračnoj i porodičnoj zajednici, koje stoički brane, u inat svima i uprkos svemu. Ipak, istrajnost pojedinih medija u nameri da “obelodane” bračnu krizu dovela je do toga da se poslednjih nedelja ponovo “šuška” o definitivnom razlazu, a kao razlog navode fizičku udaljenost zbog Nikolinog angažmana u rumunskom vaterpolo klubu, kao i brojne neprijatnosti koje je njegova lepša polovina godinama proživljavala zbog navodnih i stvarnih afera, poput one sa kokainom. Iako je tada odlučila da više javno ne komentariše privatni život, na prvom mestu odnos sa suprugom, popularna pevačica napravila je izuzetak i odlučnim demantijem jednom za svagda stala na kraj spekulacijama o razvodu. Ekskluzivno za magazin “Hello!” Ana govori o odnosu sa ocem svoje dece i otkriva zbog čega je, u trenutku kada su mu pre dve godine posle pada na doping-testu mnogi okrenuli leđa, odlučila da ostane uz svog životnog partnera i bude mu najveća podrška. Na početku razgovora, prvi i poslednji put, objašnjava pozadinu odluke da javno, jasno i glasno kaže da se ne razvodi.

– Istina je da izbegavam da pričam o privatnom životu, ali sam ovoga puta reagovala jer nisam želela da se netačna informacija širi i nadograđuje raznim nagađanjima. Nekada ne bi trebalo reagovati, a nekada je bolje odmah ih sprečiti.

Izgleda da uprkos iskustvu još niste u potpunosti oguglali na javne priče o vama i vašem životu.

– S vremenom me sve manje bole, ako mogu tako da kažem, i uznemiravaju neistine, ali sigurno da čovek ne može u potpunosti da bude imun na takve stvari.

Kada ste i zbog čega doneli odluku da više javno ne govorite o privatnom životu? – Ljudi će verovati u ono što žele, a ne u ono što im vi kažete. Počela sam da se osećam kao da se pravdam i ubeđujem ljude u nešto, a za tim stvarno nemam potrebu. Shvatila sam da od toga imam samo glavobolju. Moj život – moja stvar. I lepše je kada nešto zadržite za sebe, u svoja četiri zida. Znam da javne ličnosti “nemaju pravo” na to, koliko god se trudile, ali ljudi će uvek, polazeći od sebe, stvarati sliku o vama i verovati u ono što njima odgovara, kako bi njima bilo lakše. Tračeva će uvek biti, jer svi mi više volimo da se bavimo tuđim životom nego svojim. A ja želim da se bavim muzikom. Možda je danas, kada se sve koristi za marketing, greška što “ćutim”, ali bar mirnije spavam.

Neki poznati roditelji smatraju da njihova deca nemaju pravo na izbor svog statusa u javnosti, te da su rođenjem u takvoj prodici “osuđeni” na pažnju javnosti. Slažete li se sa tim?

– Ne slažem se. Naravno, stvar uvek može da se otrgne kontroli, ali ako vi ne forsirate svoju decu, onda ona neće ni biti osuđena na pažnju javnosti. Nisam ja lošija majka zbog toga što ne iskazujem ljubav prema svojoj deci u novinama ili na društvenim mrežama. Ja samo želim da im pružim priliku da kasnije same u životu izaberu šta žele da budu i na koji način. Verujte mi, sve se može kad se hoće. Imam vrlo lep odnos sa medijima kada je o tome reč, na lep način ih zamolim da ih ne fotografišu i u većini slučajeva me ispoštuju. Trudim se koliko god mogu da ih zaštitim od nekih stvari koje mogu da im budu neprijatne. Svima je popularnost zanimljiva, ali ona, kao i sve ostalo u životu, nosi i lepe i ružne trenutke.

Koliko plasiranje netačnih informacija utiče na vas i vaš odnos sa Nikolom?

– I da nismo javne ličnosti, toga bi bilo. Ne postoji čovek na ovom svetu koga svi ljudi vole i koji je svima simpatičan. Najvažnije je da volite sebe i da vi znate ko ste i šta ste, a priča će biti uvek. Nauči čovek s vremenom da se izbori s tim.

U intervjuu koji ste pre dve godine dali za magazin “Hello!” priznali ste da ste bili u iskušenju da postanete preljubnica. Šta vas je sprečilo da to učinite?

– Ja sam samo rekla da smo svi mi bar jednom u životu bili u prilici da budemo preljubnici.

Mnoge žene vam se dive zbog svih kriza koje ste pregurali sa životnim partnerom, što ste ostali uz njega kada su mu gotovo svi ostali okrenuli leđa i napustili ga, a vi ste zapravo imali najjači alibi da to učinite. Šta vas je zadržalo? – Možda drugi to nazivaju krizom, ja to gledam kao život. Gde se izgubilo ono “i u dobru i u zlu”? “Ko je bezgrešan neka prvi baci kamen”. Hajde da se ne lažemo, niko nije savršen i ništa na ovom svetu ne može da bude idealno. I uvek o tuđim greškama najglasnije pričaju oni najgrešniji, maskirajući na taj način svoje loše osobine. Ostvareni i jaki ljudi vas nikada neće gurnuti dok padate. Jer najlakše je okrenuti se i otići, to uvek imate kao opciju. A koliko hrabrosti je potrebno da se suočite sa životom i da ga pobedite? Ja više volim da se borim sa životom, jer jedino tu ne podnosim i ne priznajem poraz. Ne dižem ruke tako lako u borbi, naročito ne kada je o mojim najbližim reč. Ne postoji lepši osećaj od uspeha ljudi oko vas. Jer to je i moj uspeh. A oni mi svakim danom sve više na razne načine zahvaljuju na tome. Tto je moja “hrana”. Velika je sreća kada vam se pruži prilika da nekoga učinite boljim, bar su mene tako učili.

Šta mislite zbog čega je vaš brak stalno na nišanu javnosti?

– Zaista ne znam i nemam vremena da se bavim time.

Javnost je nedavno potresla vest o navodnoj smrti vaše majke, što ste oštro demantovali. Kako ste se osećali kada ste to čuli?

– Nastupio je nesporazum, verujem da nije bilo loše namere. Ali bih volela da su novinari koji su to objavili kontaktirali sa mnom pre puštanja informacije. Sreća je što sam baš u tom trenutku bila sa mamom, pa me to nije toliko uznemirilo, ali da sam bila negde na putu i da se pojavila takva vest, ne bi se na tome završilo. Jer uopšte nije lepo i nije fer da se takve stvari objavljuju bez prethodne provere, ipak je porodica u pitanju. Denzel Vošington je to lepo objasnio u jednom intervjuu: ako ne čitate vesti, onda ste neinformisani, a ako ih čitate, onda ste dezinformisani, jer je danas ekskluziva najvažnija, bez obzira na to da li ćete nekoga povrediti i da li tu uopšte ima istine.

Pojavila se i vest o trudnoći, a neki su objavili da napuštate Srbiju. – Ja napuštam Srbiju skoro svake nedelje, što zbog posla, što zbog odlaska u zemlju u kojoj Nikola igra. A o trudnoći ne razmišljam, imam druge planove. Kako porodica Rađen-Kokić funkcioniše na daljinu? – Sve funkcioniše kako treba. Ja sam za to da uvek moramo da se prilagođavamo novim situacijama i načinu života kako bismo uspeli da postignemo sve. Svako putovanje za nas je nova avantura.

Ove godine sa suprugom ćete proslaviti deset godina ljubavi. Kako ćete obeležiti taj dan?

– Ovo se već duboko kosi sa mojim principima, da ne pričam puno o braku i porodici. Za mene je i ovo do sada previše.

Deset godina je dug vremenski period da bi se održavali strast i ljubavni plamen. Na čemu se bazira Nikolin i vaš odnos danas?

– Ništa nije drugačije nego u odnosu drugih normalnih ljudi.