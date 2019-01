Aco Pejović o udvaranju obožavateljki: Moju suprugu to ne dotiče, davno smo rešili to u glavi

Pevače često prati glas da su veliki zavodnici, a zbog popularnosti devojke im se udvaraju na svakom koraku. Zato se oni koji su u dugim vezama ili brakovima, ponekad nađu pred velikim iskušenjima, kojima nije lako odoleti.

Pevač Aco Pejović kaže da toga svakako ima na estradi, ali i da mnoge njegove kolege plasiranjem takvih priča, sebi dižu cenu.

– Mislim da pojedinci to rade i na taj način “dižu” svoje karijere. Inače je daleko od toga kako se priča – rekao je Pejović za “Scenu” i priznao da mu, do određene granice, prija kada mu devojke prilaze.

– Prilaze i svakom muškarcu je drago da ga vole dame i vole šta radim. Prija mi do određene granice. Bilo je i toga.

Aco Pejović je već 24 godine u braku,a njihov odnos izgrađen je na međusobnom poštovanju i poverenju, pa se zato supruga Biljana ne uzrujava previše kad mu se udvaraju pripadnice lepšeg pola.

– Ona je drugi svet, nju to ne dotiče, davno smo rešili to u glavi, da to ni sa čim nema veze – rekao je Aco za Blic.