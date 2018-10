Aca Lukas bi se ponovo oženio: Nekada naletiš na osobu i padneš na kolena u momentu

Folk zvezda Aca Lukas nakon dva propala braka i jedne vanbračne zajednice ne isključuje mogućnost da uplovi u nove bračne vode. Ipak, kako kaže za “Blic”, da bi se ponovo oženio, potrebno je da upozna posebnu osoba.

– To se nikad ne zna. Glupo je da kažem da bih ili ne bih. Kako mi je sada, dobro mi je. Što si stariji, sve su manje šanse da se to desi. Ne bih menjao trenutno stanje, ali niko to ne može da garantuje. Nekada naletiš na osobu i padneš na kolena u momentu, tako da se događa ljubav, ali to treba da se desi, ne dešava se tako lako i to ne može da se traži. Možda bih se i oženio ponovo – kaže Aca Lukas u razgovoru za “Blic”.

Jedan od najpopularnijih pevača na ovim prostorima pre nekoliko meseci postao je deda, a o svojoj unuci priča sa velikom ljubavlju i radošću. – Baš je slatka, lepa beba. Presrećan sam što imam unuku – raznežio se Lukas na pomen svoje unuke.

Ne vraćam se u “Zvezde Granda”

Mnogi obožavaoci Ace Lukasa, ali i pojedini članovi žirija šou-programa “Zvezde Granda”, žale zbog njegove odluke da napusti mesto člana žirija. Ipak, Aca ne namerava da se vrati u “Zvezde Granda”.

– Mislim da “Zvezde Granda” mogu da budu dobar šou i bez mene, ima tamo još interesantnih ljudi. Ja sad spremam novu pesmu, previše svojih obaveza imam, hoću da se bavim svojim poslom, nemam vremena za “Zvezde Granda”. Ne verujem da ću se vraćati u šou – kaže Lukas za Blic.

Roker Đorđe David zamenio je Lukasa u pomenutoj emisiji, ali o njegovom učešću Aca nije mogao ništa da nam kaže.

– Ja njega poznajem, mi smo u prilično dobrim odnosima, ali ga ne pratim u “Zvezdama Granda”, pa ne mogu da kažem kako se uklopio. Ne mogu da pričam o nečemu što nisam video – iskren je pevač.