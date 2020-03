I zvanično: Evrovizija 2020 otkazana!

Srpski muzički predstavnik za ovogodišnju Evroviziju, nažalost, neće imati priliku da se takmički na prestižnoj manifestaciji. Razlog je to što je muzičko takmičenje “Evrovizija 2020” danas i zvanično otkazano.

Zbog epidemije korona virusa, organizatori su bili prinuđeni da Evroviziju otkažu, objavila je Evropska radiodifuzna unija (EBU).

Televizijski događaj, na kojem učestvuju predstavnici 41 različite zemlje iz cele Evrope, a i šire, trebalo je da se održi u Roterdamu od 12. do 15. maja.

Ipak, organizatori su na Tviteru objavili da u maju neće biti Evrovizije.

– Već nekoliko nedelja tražili smo alternativne opcije da se nastavi muzičko takmičenje Evrovizija. Ipak, zbog širenja koronavirusa u Evropi i zabrana koje je izdala vlada, nemoguće je da se sve desi kako je planirano. Ponosni smo što je Evrovizije bez prekida bilo poslednjih 64 godine. Ali i veoma smo tužni što se ne može odigrati u maju – stoji u zvaničnom saopštenju koje je objavljeno na Tviteru.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020