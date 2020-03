Žurka u domu Nataše Bekvalac: Ovako Hana proslavlja 13. rođendan (foto)

U domu Nataše Bekvalac danas je posebno veselo, a razlog je 13. rođendan njene ćerke Hane

I danas se u domu pevačice Nataše Bekvalac slavi. Iako je na snazi vanredno stanje zbog Korona virusa, Nataša je okružena svojim najmilijima i večeras se sprema jedna luda žurka.

Naime, Natašina starija ćerka Hana danas puni 13. godina. A njena mama odlučila je da jedna tinejdžerka dobije sjajnu proslavu, jer zbog čitave situacije u mogućnosti da žurku pravi u nekom klubu sa prijateljima.

Emotivna čestitka osvanula je i na Instagramu, a fanovi su oduševljeno čestitali Hani divan dan.

– Mojoj prvoj, najvećoj ljubavi i radosti danas je divan dan, divan dan njoj je 13. rođendan, rođendan. Zabranila mi je da pišem bilo šta pa i ovo radim krisom – 13 godina najponosnija sam mama na svetu. Koliko si me namučila dok sam te rađala toliko me usrećuješ i odmaraš dok te odgajam i kraj tebe dišem svaki dan – napisala je presrećna Nataša i otkrila:

– Dogovorile smo se da se sve četiri veceras lepo obučemo, napravimo predivnu večeru, slušamo super muziku i proslavimo njen divan dan. Napravila sam i tortu! Pristala jee! Je je je!

Nataša Bekvalac o odnosu sa ćerkom: Hana i ja nikada nećemo biti drugarice

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Nataša Bekvalac (@bekvalceva) дана 17. Мар 2020. у 6:23 PDT

Emotivna čestitka upućena sestri Kristini

Pre samo nekoliko dana Natašina rođena sestra Kristina, takođe je proslavljala svoj rođendan. Koliko su sestre Bekvalac vezane i ne mogu da zamisle ni jedan sat, a kamoli dan, jedna bez druge, govori i Natašina čestitka upućena sestri,

– Na današnji dan rodila se moja sestra Kika, imala je 5 kg i bila je neopisivo ružna. Nisam bila srećna kada se rodila. Non stop je plakala uvek mi je kvarila sve planove, nije znala da sačuva tajnu… dok je bila mala. Kika Bekvalac je osoba koju volim najviše na svetu, ona je najvažnija osoba u mom životu i životu moje dece. Dugo sam tražila svoju bolju, jaču polovinu sve dok nisam shvatila da je meni moju rodila moja mama. Sve najbolje što mi se u životu dogodilo smislila je Kika, sve dobro što mi se u životu dogodilo kreirala je Kika. Sve čemu se ponekad divite u meni je Kika u meni. Volim te i srećan ti rođendan, rođena Kiko moja – emotivno je napisala Nataša uz prelepu fotografiju.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Nataša Bekvalac (@bekvalceva) дана 15. Мар 2020. у 3:20 PDT

Krajem februara Nataša je proslavila i Katjin drugi rođendan

Da je početak godine, period slavlja u Natašinoj porodici govore i brojni rođendani. Jedan od njih bio je i drugi rođendan malene Katje.

– Sećam se kada su doktori rekli neće biti dobro – nas dve smo znale da će biti, sećam se da su rekli dan kada ćes se roditi – znala sam da će biti onako kako ti budeš želela. Od trenutka kada si se rodila, pa i pre kroz tebe upoznajem sebe, učis me da pravila ne postoje i da je jedino koje za nas važi – ljubav. Takođe, sećam se kako si me naučila šta znači biti hrabar. Hvala ti što me vodiš putem kojim idu malo hrabrije devojčice, najhrabrije! Hvala ti što si baš mene izabrala da ti budem mama, Katarina moja. Srećan rođuš sine moj – napisala je Nataša ćerki i kao heštagove stavila reči Severine pesme “Rođeno moje”.