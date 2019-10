Zorannah: Mi nismo tu da vaspitavamo tuđu decu, to treba da polazi iz kuće

Jedna od najpoznatijih domaćih modnih blogerki Zorana Jovanović Zorannah i autorka dva romana “Vanilla Sky” i “Golden Sky” zbog posla kojim se bavi ima veliki uticaj na mlade. Ona tvrdi da su u vaspitanju dece ipak ključni roditelji.

– Jako je komplikovano što generalno ljudi pokušavaju da traže uzore u mladima – ko god to bio. Nebitno da li sam ja ili neki drugi jutjuberi, influenseri, glumci, pevači… Mi nismo tu da vaspitavamo tuđu decu. Mi smo tu da radimo naš posao i naravno da ne budemo loš uzor u smislu da neko vidi nešto loše kod nas i automatski ide to radi. Smatram da sve to polazi iz kuće i ne možemo mi da utičemo dobro ako to roditelji sami ne upakuju. Jako je tanka ta linija između tuđeg očekivanja i onoga šta ti kao influenser, bloger, pisac, možeš da uradiš, rekla je ona u razgovoru za “Mondo” i dodala da joj je danas mnogo drugačiji mentalni sklop, nego onda kada je počela da se bavi ovim poslom.

– Pritisak postoji, ali mislim da sam je za sve ove godine izborila sa tim, jer sam odrasla i moja publika je isto dosta odrasla sa mnom. Ja ovo radim već osam i po godina, imala sam 21 godinu kada sam krenula. Mnogo mi je drugačiji sada mentalni sklop i izdešavale su mi se raznorazne stvari za ovo vreme, mnogo sam sazrela, a i moja publika sa mnom. Na primer, naravno da ću ja operisati grudi s 29 godina, jer sam već formirana osoba, a nije normalno da to isto uradi devojčica od 16 godina. A, zbog toga što sam uradila ja nisam postala odjednom loš uzor, jer to ipak priliči mojim godinama – rekla je Zorannah za pomenuti portal.