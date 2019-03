Zoran Pajić: I da me zovu da igram sa Nikol Kidman ne bih pristao, jer jedna je Jana

Povezane vesti



Glumac Zoran Pajić ulogom u popularnoj seriji “Istine i laži” pobrao je simpatije publike, a sada je otkrio da nakon uloge Nikole priželjkuje da zaigra negativca, ali i da bi zbog koleginice Jane Milić Ilić odbio čak i holivudske lepotice.

– Morao sam da odbijem mnoge uloge zbog serije “Istine i laži”, ali se ne kajem jer mi je ovaj projekat doneo mnogo divnih stvari. Iz ove perspektive, mogu reći da sam ponosan na sebe što sam druge projekte stopirao ili odbio. Čak i da mi je stigla ponuda iz Holivuda, rekao bih “ne”. Ma, i da me zovu da igram sa čuvenom Nikol Kidman ne bih pristao jer jedna je Marina, odnosno Jana Milić Ilić – rekao je kroz smeh glumac u razgovoru za “Alo!” i otkrio kakvu ulogu sada priželjkuje.

– Uloga Nikole obeležila je poslednje dve godine moje glumačke karijere, ali kada se ova serija završi, voleo bih da iskočim iz Nikoline kože i da zaigram nekog negativca. Međutim, producenti kod nas već znaju šta kom glumcu leži i malo me plaši da će me stalno gledati kao dobricu i emotivaca jer sam se u takvim ulogama dobro pokazao. Ali, ja bih da rizikujem i pokažem druge strane svog talenta jer znam da ih posedujem. To je suština glume, moraš da budeš sposoban da uđeš u različite likove – otkriva Pajić i dodaje da je, zbog uloge, spreman za mnoge izazove.

– Ako uloga od mene zahteva da promenim lični opis ne bih imao nikakav problem s tim. Naravno, sve to mora da ima smisla, mora da meni i publici bude jasno zašto sam se ošišao na ćelavo za neku ulogu, zbog čega sam se skinuo go u nekoj sceni ili zašto imam trideset kilograma viška. Nervira me kada kolege kažu sa su “uloge samo uloge” i da nikada ne daju 100 odsto sebe i da mogu da se isključe iz priče čim se snimanje završi. To je nemoguće, jer svaki glumac mora da unese deo sebe u lik koji tumači i ne može skroz da se ugasi. Kada bih, poput Kristijana Bejla, morao da se za mesec dana, ugojim 30 kilograma, plašim se da to ne bih preživeo u mojim godinama (smeh) – ispričao je glumac za pomenuti list.

Iako u Beogradu živi već dugo godina, Zoran kaže da nije naučio da kuva i da najviše voli da se vrati u rodni Požarevac jer mu tada mama ispunjava sve želje.

– Malo me je sramota što moram reći da znam samo da spremam piletinu i ćuretinu na Zoranov način, ali, eto, to je istina. Ipak, kada odem kod roditelja u Požarevac tada izvoljevam i tražim da mi majka pravi različite specijalitete. Najviše uživam u njenim punjenim paprikama, one su nenadmašne, kao i u njenoj čuvenoj pilećoj supi sa knedlama jer od toga nema ništa lepše.