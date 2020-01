Željko Šašić: Ako nam se desi dete, rado ću biti roditelj po drugi put

Željko Šašić ističe da je ispunjen čovek

Željko Šašić, pevač bez čijih hitova nije mogla da se zamisli ni jedna žurka devedsetih godina, na svoj veliki talenat nas je podsetio učešćem u šou programu “Tvoje lice zvuči poznato”. O njegovim vrhunskim imitacijama govorilo se danima, a pevački kvaliteti, koji su izvesno vreme bili u drugom planu zbog turbuletnih dešavanja u njegovom privatnom životu, ponovo su dobili zasluženi publicitet.

Željko sa bivšom suprugom Sonjom ima ćerku Sofiju, a iako je u višegodišnjoj emotivnoj vezi sa nekadašnjom manekenkom Katarinom Lazić, kaže da ne planira roditeljstvo. Međutim, ukoliko se to dogodi, svakako bi voleo da to iskustvo proživi još jednom.

– Ne mogu da planiram ništa. Ko još dugoročno može to da radi? Ako nam se desi dete, super. To je onda sudbina. Rado ću prihvatiti da budem roditelj po drugi put. Važno je da je čovek ispunjen na sve moguće načine, a ja to jesam – rekao je Željko za “Kurir”, a onda i istakao da je srećan zbog ćerkine veze sa fudbalerom Nemanjom Radonjićem.

– O njenom emotivnom životu ne mogu mnogo da pričam, to je ipak njena privatnost, na koju ima pravo. Samo mogu da kažem da sam vrlo srećan zbog njih. Zadovoljan sam Sofijinim izborom i znam da je srećna. Konačno smo u odličnom odnosu, kakav treba da imaju otac i ćerka, kaže pevač koji će uskoro posvetiti pesmu svojoj naslednici

– Ona je odavno devojka, s tim što je za mene i dalje devojčica. Nisam verovao mojim roditeljima kad su mi govorili da ću za njih uvek biti dete, a sada to razumem. Koliko god da su deca porasla, roditelji uvek brinu. Uskoro ću snimiti jednu pesmu u to ime, posvećenu Sofiji –

View this post on Instagram A post shared by Sophia Laura Sasic (@__sophialaura__) on Nov 22, 2015 at 12:13pm PST



Kažu da su mala deca mali problemi, a velika deca veliki problemi, međutim pevač se ne slaže sa tim.

– Ne bih se baš složio s tim. Ako je dete odraslo, lepo vaspitano i ako imate poverenja u njega, onda manje brinete nego kad je malo i kada morate non-stop da budete uz njega. Sofija je dosta zrela, bez obzira na to što tako ne izgleda. Ali opet, ja uvek moram da joj ispričam svoju priču kao roditelj i nadam se da ona to čuje –

Željko Šašić: Nisam se još oženio, nego, što kažu, ‘priženio’ sam se.

Iako nije skrivao da je teško podneo razvod od bivše supruge Sonje, već godinama uživa u ljubavi sa nekadašnjom mankenkom Katarinom Lazić koja je mlađa od njega 17 godina. Veridba je usledila 2013. godine, ali još uvek se nisu jedno drugom zakleli na večnu ljubav.

View this post on Instagram A post shared by Katarina Lazic (@koko__lk) on Nov 3, 2019 at 2:44pm PST



– Nisam se još oženio, nego, što kažu, ‘priženio’ sam se – rekao je Željko jednom prilikom koji tvrdi da mu to što je od svoje izabranice stariji više od decenije i po ni najmanje ne smeta.

– Uopšte nisam razmišljao o razlici u godinama, ali za sad ništa ne računam, ne smeta mi ta razlika kad je muškarac stariji, a u obrnutom slučaju mi to ne ide – rekao je Šašić jednom prilikom.