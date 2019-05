Vreme je: Lepa Brena i Boba Živojinović spremni na veliku životnu promenu

Lepa Brena i njen suprug Slobodan Boba Živojinović rešili su da prodaju luksuznu vilu na Bežanijskoj Kosi.

“Karingtonka”, koju dugo poseduju, za balkansku zvezdu i nekadašnjeg tenisera postala je prevelika, pa su u dogovoru odlučili da kupe manju kuću na Dedinju ili Senjaku. Još uvek nisu oglasili ni u jednoj agenciji da prodaju vrednu nekretninu, već su o tome pričali s prijateljima i rekli im da to razglase. Ono što je sigurno jeste da neće ni za evro spustiti prodajnu cenu.

– Kada su Živojinovići kupovali kuću na Bežaniji, gledali su da bude što prostranija zbog dece. S vremenom su je još i nadograđivali, pa je ona sada jedna od najvećih u tom kraju. O luksuzu ne treba ni govoriti. Materijal od kojeg je građena je vrlo kvalitetan, unutrašnjost zaista prelepo izgleda i dosta novca je uloženo u sređivanje. To ne može da se ne primeti. Cena od dva miliona evra je sasvim na mestu i ne čudi me što neće hteti da je spuste. Odluku da prodaju kuću doneli su tek nedavno, tako da mali broj ljudi zna za to – kaže dobro obavešten izvor Kurira.



Na preseljenje u manju kuću Brenu i Bobu navelo je to što su im se deca osamostalila.

– Prvo se odselio Filip, kada je počeo da živi sa Aleksandrom, a pre nekoliko meseci i Stefan je kupio stan u kojem sad živi. U vili na Bežanijskoj kosi ostali su Brena, Boba i Viktor, mada će i on uskoro verovatno da se osamostali. Zato su odlučili da se presele u manji dom, šta će im toliki zidovi ako tamo budu sami. S druge strane, Brenina želja je i ranije bila da se presele na Dedinje ili Senjak, više joj se sviđaju ti delovi grada nego ovaj u kojem stanuje. Sad je idealna prilika da ispuni svoj san. Nova kuća koju budu kupili biće znatno manja, ne više od 300 kvadrata – ispričao je naš izvor.



Podsetimo, popularna pevačica je nedavno govorila o tome da joj je vila na Bežanijskoj kosi postala prevelika.

– Mi smo i kupili veliku kuću da bismo bili s decom, ali sada je to jedna priča gde je svaki roditelj srećan što se njegovo dete osamostalilo i što želi nekakav svoj lični život, što je sasvim normalno, jer nije normalno da živite s roditeljima posle dvadeset i druge, treće godine. Ali ja sam se kao majka jedan dan isto tako dobro isplakala. Plakala sam i kada je Filip otišao na fakultet, kada je otišao iz kuće, isto i Stefan, prosto je ova kuća prazna ukoliko nema dece u njoj – rekla je Brena.