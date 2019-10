Vini Džons potpuno slomljen: Uvek je uz mene poruka koju mi je Tanja napisala pred smrt

Britanski glumac i nekadašnji fudbaler Vini Džons (54) je pre tri meseca ostao bez supruge Tanje, sa kojom je bio u braku od 1994. godine. On je u potresnoj ispovesti priznao da ne zna kako da živi bez supruge i kako svake večeri od njene smrti plače i priželjkuje dan kada će ponovo biti zajedno.

THANKYOU to each and every one of you for your kind thoughts and kind words through this devastating time you have all helped us enormously with this heavy grief , Vinnie pic.twitter.com/dmv8FPGg3Y

— Vinnie Jones (@VinnieJones65) August 25, 2019