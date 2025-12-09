Ovakvim poklonom ne može se pohvaliti svaka žena: Biljana Obradović je prava srećnica

Biljana Obradović za sebe ostavlja godinu koja je na poslovnom planu bila prilično turbulentna.
Kao što je poznato krajem 2024. FK Partizan izabrao je nove članove uprave, a malo ko je očekivao da će Biljana biti smenjena sa funkcije na kojoj je bila duže od deset godina. Ona je još od 2013. radila kao PR kluba iz Humske i za to vreme skoro da je postala sinonim za medijsku saradnju sa “crno-belim” igračima.
U međuvremenu je prešla u redove “Dizelke”, kako popularno zovu FK Železničar Pančevo. Na novom radnom mestu, očekivano, odlično se snašla i uživa u svakom radnom danu.
- U maju 2025. godine, posle skoro 12 godina provedenih u Partizanu, preuzela sam marketing i komunikacije FK Železničar Pančevo. Danas, oni koji prate fudbal — a pre svega mediji — jasno vide da je kroz dobro osmišljenu marketing i PR strategiju, klub koji je donedavno bio gotovo nevidljiv, stigao do samog vrha Super lige Srbije i postao jedan od Top 3 najzapaženijih.
- Od otvaranja klupskog shopa, podizanja svih društvenih mreža, sajta,pokretanja live prenosa omladinske selekcije i emisije, do PR aktivacija, društveno–edukativnih projekata i još mnogo toga… svaki korak pravili smo hrabro i planski – rekla je.
Na izmaku kalendarske godine, Biljana Obradović pohvalila se originalnim poklonom koji je dobila.
- Jutros sam dobila u inbox ovu pesmu i toliko se oduševila! Naravno AI je odradio muziku ili aranžman, ali tekst baš oslikava mene, neke skorašnje situacije, loše ljude oko nas, ali i delove mojih intervjua. Genijalno i hvala puno – poručila je Biljana, koja je sa pratiocima podelila i pesmu.
