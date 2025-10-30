Novak Đoković: Vreme je za novi početak, odbrojavanje počelo

Serbia Open, teniski turnir Novaka Đokovića pod pokroviteljstvom najboljeg tenisera svih vremena ove godine se neće održati u Beogradu već u grčkoj prestonici Atini, od 2. do 8. novembra.

Tek nedavno se oglasio Novak Đoković i otkrio detalje odlaska njegovog turnira iz rodnog Beograda. U Njujorku je sa srpskim medijima emotivno govorio o tome, kao i o celokupnoj situaciji u društvu. Photo by Valerio Pennicino/Getty Images

– Sve što mogu da kažem jeste da mi nismo želeli da selimo turnir, to je sve što mogu da kažem. Nažalost, tako je, kako je… – počeo je Novak i nešto kasnije dodao:

– Da li će se vratiti turnir u Srbiju, ja se nadam da hoće. Sa naše strane uvek postoji ta želja i tendencija, moj brat Đorđe – koji vodi turnir – jednostavno je bio stavljen u situaciju da turnir mora da se seli. Nadam se da će neko malo bolje vreme doći u narednim godinama, pa da se vrati turnir, možda čak i u nekoj višoj kategoriji, nikad se ne zna. Beogradska publika voli i prati tenis, Srbija je u poslednjih dvadeset godina postala zemlja tenisa, uz sve naše uspehe - bio je iskren Đoković.

– Radujemo se da ćemo doći u Atinu (1-8. novembra), gde su nas stvarno dočekali veoma prijateljski. Veoma su srećni što će imati prilike da imaju turnir prvi put od devedestih godina. Velika stvar za Grčku, koja jeste veća država od Srbije, ali slični smo u kontekstu mentaliteta.

Vole košarku, vole sport, u tenisu sada imaju Cicipasa i Sakari, koji su već godinama na vrhunskom nivou, i sve je popularniji tenis. Radujemo se jer će se turnir održavati u OAKA areni, koja je velika i predivna. Pratim košarku stalno, nadam se da će posećenost biti velika.

Podsećanja radi, organizatori turnira su 4. avgusta ove godine izdali saopštenje i otkrili delimično razloge odlaska iz srpske prestonice:

- Uprkos velikoj posvećenosti i uloženim naporima, uslovi za realizaciju turnira u planiranom terminu i formatu nisu se mogli obezbediti, zbog čega je odlučeno da se ovogodišnje izdanje turnira ne održi - piše u saopštenju organizatora turnira Serbia open koji je trebalo da se održi u novembru.

Organizacija je od 2021. godine uspešno realizovala ukupno devet profesionalnih teniskih turnira pod različitim brendovima, uključujući pet ATP 250 turnira, jedan WTA 250, jedan WTA 125, jedan ATP Čelendžer 125 i jedan ITF turnir. Tokom tog perioda, turniri su okupili veliki broj ljubitelja tenisa iz zemlje i sveta, postavivši Beograd na mapu značajnih međunarodnih teniskih događaja - dodaje se u saopštenju organizatora.

- Ponosni smo na sve što je do sada postignuto i zahvalni svima koji su bili deo ovog projekta, pre svega partnerima, sponzorima i publici koja nam je pružila ogromnu podršku.

Organizacija ostaje posvećena teniskom razvoju u Srbiji i nastaviće da radi na stvaranju uslova da se profesionalni turniri u budućnosti ponovo održe u Beogradu - zaključili su organizatori.

Cela porodica Đoković priprema se za turnir koji počinje za dva dana u grčkoj prestonici pa je tako Saška, inače supruga direktora turnira Đorđa Đokovića podelila fotografiju u okviru Instagram priče gde odbrojavaju do početka.

Photo by Lintao Zhang/Getty Images via Guliver





