Gde je nestao Toni Bijelić? Dragana do jutra slavila rođenje unuke, od dede ni traga ni glasa već drugi dan

Autor: | 21/10/2025

Toni Bijelić nije se oglasio povodom rođenja unuke 

Dragana Mirković juče je dočekala rođenje unuke, o čemu je dugo maštala.

Draganin sin Marko i snaja Melani dobili su devojčicu, za koju su izabrali ime Ksenija. Porođaj je obavljen carskim rezom u prestižnoj bečkoj klinici AKH i sve je proteklo u najboljem redu.

Folk zvezda je odmah podelila srećnu vest, ne krijući koliko ju je obradovalo rođenje unuke.

U večernjim satima je u svom dvorcu Ebengurtu organizovala slavlje koje je trajalo do jutarnjih časova.

Povodom najlepšeg dana u njenom životu, poručila je:

"Kakav dan je iza mene! Kakva radost! Imam još jednu predivnu titulu! Ja sam Ksenijna baka".

Instagram screenshot/dragana_mirkovic

 

Mnogima nije promaklo da se njen bivši muž Toni Bijelić već drugi da ne oglašava, iako je bilo za očekivati se pohvali rođenjem prve unuke.

-Odnos Tonija i njegovog sina Marka već duže vreme nije dobar, a poznato je da su Draganina i njegova deca nakon razvoda ostali uz majku, o čemu se naširoko pričalo i pisalo.

- Tni zbog narušenih odnosa nije bio na naslednikovom venčanju, a nije mu ni čestitao. Tužno je to, oni više ne komuniciraju. Rođenje male Ksenije samo je dodatno produbilo jaz između njih dvojice - rekao je dobro obavešten izvor za "Blic".

