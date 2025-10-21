Gde je nestao Toni Bijelić? Dragana do jutra slavila rođenje unuke, od dede ni traga ni glasa već drugi dan

Toni Bijelić nije se oglasio povodom rođenja unuke

Dragana Mirković juče je dočekala rođenje unuke, o čemu je dugo maštala.

Draganin sin Marko i snaja Melani dobili su devojčicu, za koju su izabrali ime Ksenija. Porođaj je obavljen carskim rezom u prestižnoj bečkoj klinici AKH i sve je proteklo u najboljem redu.

Folk zvezda je odmah podelila srećnu vest, ne krijući koliko ju je obradovalo rođenje unuke.

U večernjim satima je u svom dvorcu Ebengurtu organizovala slavlje koje je trajalo do jutarnjih časova.

Povodom najlepšeg dana u njenom životu, poručila je:

"Kakav dan je iza mene! Kakva radost! Imam još jednu predivnu titulu! Ja sam Ksenijna baka". Instagram screenshot/dragana_mirkovic

Mnogima nije promaklo da se njen bivši muž Toni Bijelić već drugi da ne oglašava, iako je bilo za očekivati se pohvali rođenjem prve unuke.

-Odnos Tonija i njegovog sina Marka već duže vreme nije dobar, a poznato je da su Draganina i njegova deca nakon razvoda ostali uz majku, o čemu se naširoko pričalo i pisalo.

- Tni zbog narušenih odnosa nije bio na naslednikovom venčanju, a nije mu ni čestitao. Tužno je to, oni više ne komuniciraju. Rođenje male Ksenije samo je dodatno produbilo jaz između njih dvojice - rekao je dobro obavešten izvor za "Blic".





