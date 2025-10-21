Posle skoro godinu dana od rođenja, Goran Bogdan i Jovana tek sada otkrili pol bebe

Goran Bogdan i Jovana Stojiljković prošlog novembra postali su roditelji.

Glumački par koji već šest godina uživa u skladnoj emotivnoj vezi nerado govori o privatnom životu. Stoga se niko nije začudio što do sada nisu pričali o roditeljstvu, niti otkrivali pol bebe.

Lepa glumica nedavno se vratila poslovnim obavezama. Tačnije učestvovala je u snimanju novih epizoda serije “Senke nad Balkanom”. Sa druge strane, Goran Bogdan, koji takođe dosta radi, početkom godine bio je u Americi.

Sa filmom “Čovek koji nije mogao šutjeti” učestvovao je dodeli Oskara, prestižnoj manifestaciji koju prati ceo svet.

Goran je nedavno gostovao u podkastu hrvatskog izdanja magazina Gloria, gde je rekao nešto više o svom životu daleko od svetlosti reflektora.

- Četrdesete su mi donele mir koji ne bih menjao ni sa čim što sam imao pre. Shvatio sam da volim biti u kući, uživam u tome. Fokusiraniji sam, osećam se smirenije, stabilnije, staloženije. Naučio sam to da cenim – kazao je Goran koji je 2. oktobra proslavio 45. rođendan.

Tom prilikom otkrio je da je sa Jovanom dobio devojčicu.

- Još je sve friško, ali uživam u roditeljstvu. To nije sporno.

Na kraju je istakao:

- Kad govorim o roditeljstvu, generalno, moram reći da je majka uvek na pijedastalu. Ona je nešto čudesno, snažno i hrabro.





