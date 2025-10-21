Posle skoro godinu dana od rođenja, Goran Bogdan i Jovana tek sada otkrili pol bebe

Goran Bogdan i Jovana Stojiljković prošlog novembra postali su roditelji.
Glumački par koji već šest godina uživa u skladnoj emotivnoj vezi nerado govori o privatnom životu. Stoga se niko nije začudio što do sada nisu pričali o roditeljstvu, niti otkrivali pol bebe.
Lepa glumica nedavno se vratila poslovnim obavezama. Tačnije učestvovala je u snimanju novih epizoda serije “Senke nad Balkanom”. Sa druge strane, Goran Bogdan, koji takođe dosta radi, početkom godine bio je u Americi.
Sa filmom “Čovek koji nije mogao šutjeti” učestvovao je dodeli Oskara, prestižnoj manifestaciji koju prati ceo svet.
Pročitajte Acu pitali za tajnu 36 godina dugog braka sa Biljom, on izdvojio 3 najvažnije stavke
Goran je nedavno gostovao u podkastu hrvatskog izdanja magazina Gloria, gde je rekao nešto više o svom životu daleko od svetlosti reflektora.
- Četrdesete su mi donele mir koji ne bih menjao ni sa čim što sam imao pre. Shvatio sam da volim biti u kući, uživam u tome. Fokusiraniji sam, osećam se smirenije, stabilnije, staloženije. Naučio sam to da cenim – kazao je Goran koji je 2. oktobra proslavio 45. rođendan.
Tom prilikom otkrio je da je sa Jovanom dobio devojčicu.
- Još je sve friško, ali uživam u roditeljstvu. To nije sporno.
Na kraju je istakao:
- Kad govorim o roditeljstvu, generalno, moram reći da je majka uvek na pijedastalu. Ona je nešto čudesno, snažno i hrabro.
Slične Vesti
Nedelju dana nakon što je postao tata Goran Bogdan ponovo prima čestitke
Prvo oglašavanje Gorana Bogdana nakon što je postao otac
05/12/2024Saznajte više
Jovana Stojiljković prošetala trudnički stomak ulicama romantičnog grada u kojem su se voleli Romeo i Julija
Trudna Jovana Stojiljković pokazala stomak
31/07/2024Saznajte više
Zabranjena ljubav Gorana Bogdana bila pevačica koju obožavamo, a danas sa Jovanom čeka dete
Zabranjena ljubav Gorana Bogdana bila je poznata pevačica
18/07/2024Saznajte više
Stižu rode: Goran Bogdan i Jovana Stojiljković čekaju prvo dete
Goran Bogdan i Jovana Stojiljković postaju roditelji
17/07/2024Saznajte više
Izlaze jednom godišnje: Jovana Stojiljković u efektnom sakou, a Gorana Bogdana nismo još videli ovakvog
Goran Bogdan i Jovana Stojiljković u retkom pojavljivanju u javnosti
06/02/2024Saznajte više
Jovana, šta učini od čoveka?! Goran Bogdan više ne izgleda ovako, dvaput ćete pogledati novu fotografiju
Izgled Gorana Bogdana iznenadio javnost
19/05/2023Saznajte više
Skrasio se kraj naše Jovane, a ona je bila njegova zabranjena ljubav: Goran Bogdan je ludo voleo pevačicu koju svi obožavamo
Bivša devojka Gorana Bogdana bila je poznata pevačica, dugo su se krili
26/02/2023Saznajte više
Šokirala na premijeri, gde je Goran Bogdan: Jovana Stojiljković pokazala svoju ljubav, drži je za ruku, požuda se vidi u svakom pogledu
Jovana Stojiljković i Goran Bogdan oduševili
10/11/2022Saznajte više
Prva fotografija: Jovana Stojiljković i Goran Bogdan zajedno u javnosti, ljubav je pobedila
Jovana Stojiljković i Goran Bogdan srećn i zaljubljeni zajedno u javnosti
04/02/2022Saznajte više
Nakon vesti o pomirenju, Jovana Stojiljković prvi put o Goranu Bogdanu: Znam da sam subjektivna, ali...
Jovana Stojiljković o Goranu Bogdanu nakon pomirenja
28/12/2021Saznajte više
Jači od daljine, preljube i nesuglasica: Ljubav Gorana Bogdana i Jovane Stojiljković je pobedila
Goran Bogdan i Jovana Stojiljković ponovo zajedno
21/12/2021Saznajte više
Pročitajte još
Poznati se okupili na promociji Nataše Bekvalac, Hana i Katja u centru pažnje
Promocija novog albuma Nataše Bekvalac
21/10/2025Saznajte više
Posle skoro godinu dana od rođenja, Goran Bogdan i Jovana tek sada otkrili pol bebe
Goran Beograd otkrio pol deteta koje je dobio sa Jovanom Stojiljković
21/10/2025Saznajte više
Gde je nestao Toni Bijelić? Dragana do jutra slavila rođenje unuke, od dede ni traga ni glasa već drugi dan
Toni Bijelić nije se oglasio povodom rođenja unuke
21/10/2025Saznajte više
Nataša pesme posvetila mami, sestrama, ćerkama, a evo šta na sve to kaže tata Dragoljub: Borio se do određenog momenta...
Otac Nataše Bekvalac najveća joj je podrška
21/10/2025Saznajte više
Nataša Bekvalac u belom lepa kao anđeo, otvorila dušu: Odavno sam odustala od očekivanja, zato i jesam srećna žena
Nataša Bekvalac promovisala album “Mama”
21/10/2025Saznajte više
Anđelina Džoli stigla u Rim, obukla haljinu otvorenih leđa i pokazala tetovaže koje nose snažne poruke
Anđelina Džoli pokazala tetovaže na leđima
21/10/2025Saznajte više
Komentari (0)