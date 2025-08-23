Ana Nikolić prijavila Raleta za nasilje, izrečena mu zabrana prilaska 48 sati

Ana Nikolić danas je, prenose mediji, pretrpela fizičko nasilje. Nju je, navodno, pretukao emotivni partner, Goran Ratković Rale, koga je prijavila porodici.

Nakon pregleda u Zavodu za urgentnu medicinu, pevačica je upućena odeljenje za neurologiju. Takođe, određeno joj je stacionarno lečenje.

- Ključ mi je otao kod njega u kući, eno je policija kod njega. Ja da idem u tu kuću više neću ni mrtva. Više neću da ga vidim. Ovo je kraj. Prijavila sam ga policiji, dosta je bilo – preneo je “Hype” reči Ane Nikolić.

U večernjim satima “Blic” je došao do saznanja da je izrečena hitna policijska mera Raletu Ratkoviću, zbog nasilja nad Anom Nikolić.

Pevačica je zadobila povrede glave i ruku na kojima ima hematome, a lekari su ustanovili da nije ozbiljnije ugrožena. M.M./ATAImages

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale već neko vreme su u turbulentnoj emotivnoj vezi. Mediji su i ranije pisali o njihovim navodnim sukobima koje su pratila mirenja.

Početkom godine najavili su venčanje, koje je trebalo da se održi na Vidovdan, ali su od toga odustali.

Smeta mi što smo zbog našeg odnosa Ana i ja toliko zastupljeni u medijima, ali ja ne mogu ništa da uradim povodom toga. Ana je, sa druge strane, na to navikla. Ne smeta joj pažnja medija zbog naše veze, jer je kod nje uvek neka frka - kazao je kompozitor, u intervjuu za "Svetski radio".

Rale se, nekon incidetna, oglasio za medije. U kratkoj izjavi je poručio:

- Dobro sam. Ne mogu ništa da kažem, dali smo iskaz. Došlo je do svađe, imam zabranu prilaska 48 sati.










