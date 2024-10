Ko bi rekao? Branka Nevistić poprilično je mlađa od biznismena Branislava Grujića

Razlika u godinama Branke Nevistić i Branislava Grujića nije mala

Branka Nevistić bila je jedno od najpopularnijih i najlepših televizijskih lica. Karijeru je počela 1995. godine na BK televiziji, potom je nastavila na Javnom servisu gde je vodila „Dnevnik“, a sećamo se i rado gledanog formata „Piramida“.

Lepa Branka već godinama ne pozdravlja televizijske gledaoce. Ne sumnjamo da mnogima nedostaje. Nestala je sa malih ekrana otkako se 2014. godine udala za biznismena Branislava Grujića.

Tijana Vuković

Branislavu je to bio treći brak, očigledno i treća sreća, dok je Branka u svojim četrdesetim prvi put stala pred oltar.

Samo nekoliko dana posle svečane ceremonije građanskog venčanja, upriličene u vinogradima Slankamena, par je u pravoslavnoj crkvi „San Giorgio dei Greci“ u Veneciji svoju ljubav ozvaničio i pred Bogom.

‒ Da budem iskrena, u mladosti nisam maštala o venčanju. Nisam htela da se udam.

Bila sam uverena da je to konačna odluka, ali Branislav me je naterao da počnem da maštam i da promenim svoje uverenje ‒ ispričala je Branka tom prilikom za HELLO!.

Bračni par nedavno je proslavio prvu deceniju bračne zajednice, a svaki slobodan trenutak provode daleko od prestonice, na Dunavu, gde su stvorili oazu mira i spokoja.

Ipak, sa prvim jesenjim danima vratili su se u Beograd, a Branka se pojavila sinoć na premijeri nove predstave u Teatru na Brdu.







Strpljivo je pozirala foto-reporterima ne skidajući osmeh sa lica, a društvo joj ovog puta nije pravio biznismen. M.M./ATAImages

Ono što je zanimljivo a tiče se njihovog braka je razlika u godinama Branke Nevistić i Branislava Grujića koja je, po mišljenju mnogih, idealna.

Naime, voditeljka je od supruga mlađa osam godina. On ima 63 dok je ona ove godine proslavila 55. rođendan.