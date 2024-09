Duhovni učitelj Emine Jahović oženio norvešku princezu: Pevačica očarala izgledom na bajkovitom venčanju

Norveška princeza Marta Luiz i samoproklamovani šaman, Amerikanac Durek Veret, venčali su se proteklog vikenda. Među odabranim gostima iz svih krajeva sveta našla se i Emina Jahović.

Ceremonija je održana u gradiću Geiraneger, smeštenom na obalama fjorda koji je proglašen za svetsko nasleđe Uneska, i privukla je ogromnu pažnju svetske javnosti.

Prema pisanju norveških medija, gostima je zabranjeno da koriste mobilne telefone, kao i da objavljuju sadržaje na društvenim mrežama.

Princeza Marta Luiz (52) i njen tri godine mlađi izabranik, verili su se 2022. godine.

Najstarija ćerka norveškog kralja Haralda bila je udata za umetnika Arija Bena, sa kojim ima tri ćerke. Razveli su se 2017. goine, a on je preminuo dve godine kasnje.

Norveška princeza poznata je po učešću u alternativnim tretmanima. Svojevremeno je izjavila da je vidovita, a vodila je i školu koja je polaznike učila da “stvaraju čuda” i razgovaraju sa anđelima.

Sa druge strane, Durek Veret predstavlja se kao šesta generacija šamana u njegovoj porodici. Na njegovom sajtu piše da je “božji sluga” i “aktivator energije” . Poverenje mu je poklonila i Emina Jahović koja je svojevremeno o tome govorila za HELLO!.

- Bilo je to pomalo zastrašujuće iskustvo, ali izuzetno inspirativno. Svako od nas u sebi ima duhovnog vođu koji se prikazuje u vidu karakteristika neke životinje. To, međutim, nije statično, već promenljivo, u zavisnosti od faze u kojoj se nalazimo.

Reč je o duhovnom putovanju na kojem se susrećemo sa životinjama koje opisuju naš karakter. Postoji mnogo video-klipova na Internetu koji vam u tome mogu pomoći, dok sam ja to uradila sa svojim duhovnim učiteljem. On me je vodio kroz to jedinstveno iskustvo – pričala je pevačica.





- Pomogao mi je da vizualizujem atmosferu u kojoj sam se susrela sas životinjom koja vlada mojim bićem, odnosno opisuje moju unutrašnju snagu. To je bio vuk.

Oduvek volim životinje, ali nikada ranije nisam osetila toliku ljubav prema nekoj od njih. Očekivala sam da ću biti vrabac, ali ispostavilo se da sam mnogo snažnija nego što mislim.

Na venčanju svog spiritualnog gurua Dureka Vereta, koji se oženi princezom Martom Luiz, jedinom ćerekom norveškog kralja Haralda i kraljice Sonje, Emina Jahović se pojavila u raskošnoj smaragdnoj haljini, uz koju je ponela luksuzan nakit.