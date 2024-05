Nikola Rokvić završio hodočašće, evo koliko je novca prikupio za 31 dan pešačenja

Posle 31 dana hodočašća, tokom koga je prikupljeno više od 31 milion dinara, Nikola Rokvić je stigao kod Svetog Nektarija na Eginu. Povig života i neprocenjivo iskustvo. Instagram

Ispred manastira na ostrvu nedaleko od Atine dočekala ga je porodica – supruga Bojana Barović sa njihovo troje dece, majka Slavica, brat, tetka, kao i brojni vernici.

– Ovo je jedno životno putovanje, putovanje gde je pobedila vera, ljubav, zajedništvo, milosrđe, požrtvovanje, preobraženje i milost božija. Kada bi ljudi znali koliko je ovo lepo i koliko na takvom putu Gospod pokazuje sve lepote i sve blagodati stvarnosti, svi bi krenuli na neki takav put – rekao je pevač za Nova.rs.

Najveća podrška tokom putovanja bila mu je porodica, a baš tako se zove i fondacija koju je sa osnovao sa suprugom, a koja će pomagati nezbrinutoj, bolesnoj i talentovanoj deci. Svaki dan njegovog hodočašća pomno je pratila i cela Srbija. Instagram

U manastir Svetog Nektarija ušao je bosih nogu, a potom celivao ikone i mošti sveca, iscelitelja i čudotvorca. Najviše mu se mole oni koji se leče od malignih oboljenja.

– Ovo je jedno životno putovanje, putovanje gde je pobedila vera, ljubav, zajedništvo, milosrđe, požrtvovanje, preobraženje i milost božija. Zahvalan sam svima, zahvalan sam našem narodu i svim drugim narodima jer su ovo prihvatili sa ljubavlju, razumevanjem i bez bilo kakvih osuda – istakao je Nikola, a evo šta kaže njegova supruga:

Instagram

– Ovaj put za njega je mnogo značio, mnogo više od sakupljanja sredstava. Suština se krije u poruci koju put nosi. Krije se u onome što on pruža ljudima, uzorima koje pruža mladima, a to je da treba da pričamo delima a ne rečima, da su granice samo unutar naših misli i da je sve moguće ako to zaista želimo i verujemo u Boga.

– Nikoli je jako važno da probudi svest mladih, da krenu putem vere, da idu duhovnim putem a ne nekim drugim. Mnogo se toga menjalo tokom generacija, deca idu nekim putevima koji i nisu tako dobri često ne vode nkuda – rekla je Bojana za Nova.rs. Instagram