Trudnu ženu tako da vređaju: Ognjena Amidžića bole neistine koje se pišu o Mini

Ognjen Amidžić progovorio o suprugi

Kada su javno ozvaničili svoju vezu, Ognjen Amidžić i Mina Naumović nisu mogli ni da pretpostave da će naići na toliko osuda. Instagram

Minu su redovno "častili" raznim uvredljivim komentarima, ali ni Ognjen tu nije bio pošteđen, posebno jer se spekulisalo da je lepa voditeljka razlog kraha Ognjenovog braka sa Danijelom Dimitrovskom.

Mina je na kraju ostala u drugom stanju i u devetom je mesecu, a par se skoro i venčao.

Ognjen nije komentarisao napade, ali sada je odlučio da prekine tišinu. Ata Images

- Ako si iz bilo kog razloga izloženiji i istaknutiji javnosti, ti si tada više napadnut. Bio sam razočaran natpisima koji su se tada pojavljivali. Toliko je bilo malicioznih, netačnih priča po nju, ali i po mene, čak i od kolega koje znam godinama. Čast izuzecima. Kompletne neistine su pisali, i to ljudi koje sam ja znao. Niko me nije pozvao da pita i proveri informaciju. To je bilo jezivo - rekao je on, pa dodao:

- Veliki problem su i društvene mreže, gde ljudi napišu svašta bez ikakve provere. I za sebe sam čitao svašta. Kada mi bude dosadno i ja izvređam njih. Ali najbolje je ignorisati sve. Tako Minu ni krivu ni dužnu izvređaju, ali dobro...

- To je i jedan od razloga što se u trudnoći povukla... nadam se da će sve sa trudnoćom proteći u najboljem redu, što nam je najbitnije i prioritet - govorio je Ognjen za "Premijera - Vikend specijal". Instagram