Nikad viđena fotografija! Ovako su Slađa i Đole '87. izgledali na venčanju, o sklapanju braka izveštavao Dnevnik 2

Slađa Delibašić i Đole Đogani razveli su se davnih dana, ali su ostali u dobrim odnosima. S obzirom na to da imaju dve odrasle ćerke, Silviju i Marinelu, i dalje su na neki način porodica, iako je čuveni denser već godinama u srećnom braku sa Vesnom, s kojom je takođe dobio dvoje dece. Youtube printscreen

Kada su se Slađa i Đole venčali, to je bila svojevrsna senzacija u tad još celoj Jugoslaviji. No, kako se te 1987. osećala neka napetost u vazduhu, koja je na kraju dovela i do raspada zemlje, o ovom događaju izveštavao je i Dnevnik 2”. Doduše, ne u pozitivnom kontekstu.

Slađa je imala mnogo problema što se udala za Đoleta, a njena porodica u početku nije odobravala vezu. Ali, ljubav uvek pobeđuje, ako je prava.

- U “Dnevniku” su javili: “Slađana Delibašić, crnogorske nacionalnosti, i Hamit Đogani, druge nacionalnosti, sklopili su brak.” Ma, to je tada bila katastrofa, mi smo se tek pojavili maltene. Šta znam, nosila sam se nekako s tim. Bila sam klinka, trudna sa Silvijom šesti mesec. Veliku sam osudu doživela i od moje familije, što od Delibašića, što od maminih Markovića – ispričala je plesačica jednom prilikom. Instagram

Skoro 35 godina kasnije, u javnost je procurila nikad viđena fotografija sa venčanja. Mladi, zgodni, srećni... Porodica je, na kraju, ipak popustila, pa na slici vidimo i njenog oca Ljubu, brata Srđana...

Nažalost, ne i majku Mirjanu, koja je preminula kada je ona imala deset godina.

Privatna Arhiva

Slađa se jednom prisetila kako joj je bilo u braku sa Đoletom.

- Bio je pun razumevanja, jer kada ima muškarca kao što je on, ženi je lako da bude posvećena majka. Sve što se dešavalo ostaće između četiri zida. Moj najveći uspeh je što sam Đoletu dokazala ko sam. Da su mi pomogli samo Bog i majka s neba. Instagram

– Nikada mu nisam stala na grbaču, niti tražila alimentaciju. Rekla sam mu samo da mi pomogne kada budem u problemima. Tako je i bilo. Uvek je bio tu. Moja jedina moć je ta što sam decu izvela na pravi put.