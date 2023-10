Moj Luka zna da kaže samo svoje ime... Odluka Maje Odžaklijevske nije laka, razmišlja da unuka smesti u dom

Maja Odžaklijevska, legenda pop muzike ovih prostora, poslednjih godina povukla se iz javnog života. Pobegla je od gradske vreve, u prirodu, i posvetila se ćerki i unucima. U emisiji „Život u balansu: razgovori sa dušom” na Blic televiziji pevačica je otkrila kako danas provodi vreme, a najdraže joj je ono koje deli sa unukom Lukom. Mirko Tabašević

Više puta je Maja pričala o voljenom dečaku koji nije kao ostala deca jer ima autizam i potrebna mu je posebna pažnja. Ona je, kako je rekla u emisiji, prva primetila znake bolesti.

‒ Odjednom je počeo da se skriva, da ima napade bacakanja, ali to nije delovalo kao bes. Dete pomodri, znala sam da to nije u redu i da moramo da ga vodimo negde.

Odvela ga je, kada niko nije znao, u Centar za decu ometenu u razvoju, gde su odmah posumnjali na autizam. Međutim, dijagnoza ne može da se da dok dete ne navrši pet godina, jer je takav zakon. Morala je da čeka.

‒ Da sam tada znala sve što sada znam, verujem da bi Luka postao verbalan pošto trenutno jedino zna da kaže svoje ime – bila je iskrena pevačica.

‒ Molila sam se Bogu da nauči da, ako ga neko zaustavi na ulici i pita kako se zove, bar kaže svoje ime. Da bar ima neku smernicu ako negde zaluta. Možda će ovo zvučati prepotentno, nisam ja Lukin lek. Nisam ja Lukin psiholog. Ja sam samo baka koja ga bezgranično voli. Svu ljubav koju posedujem kanalisala sam prema njemu, tako je postajao mekši i otvoreniji.

Maja je priznala da razmišlja da unuka da u dom. O tome šta će biti sa Lukom odlučiće Centar za socijalni rad.

‒ Suština je da ja sve manje mogu da udahnem njegovu energiju. Nekad i ostanem bez daha. Toliko se uznemirim kad je on uznemiren... To sebi ne smem da dozvolim. Svaki put kad on ima napad ja sam jednim korakom bliže zemljici. Što se mene tiče, volela bih da svoj život završim pored ćerke i unučića, ali ako budem deci balast, svakako ću se pomiriti sa činjenicom da ću otići u starački dom.