Skroman i vredan: Sin Zlate Petrović radi na najgledanijoj televiziji, njegovu seriju gledate svako veče FOTO

Sin pevačice Zlate Petrović i voditelja Zorana Pejića Peje krajem prošle godine zaposlio se u kompaniji Željka Mitrovića. U početku je radio kao organizator muzičkog takmičenja „Prvi bend Srbije“, na televiziji Insta, a pošto se odlično snašao stiglo je i unapređenje.

Ata Images

Jovan je trenutno angažovan u produkciji serije „Zakopane tajne“, a kako izgleda jedan njegov radni dan pokazao je u kratkoj video-objavi na TikToku.

Pre nego što se posveti obavezama popije kafu, a zatim seda za montažerski sto gde pregleda prispeli materijal.

‒ Ovo je moja kancelarija, tu su i kolege. U montaži uvek vlada lepa atmosfera ‒ poručio je Jovan Pejić koji, po svemu sudeći, obožava svoj posao.

Sa pratiocima je podelio kadrove iz trpezarije, u kojoj u dva sata zajedno ručaju ekipe sa seta i iz produkcije, a snimio je i studio u kome se svakodnevno rade nove epizode serije „Zakopane tajne“.

O odrastanju sa poznatim roditeljima Jovan Pejić je jednom prilikom govorio za Republiku.

‒ Mama Zlata i Peja nekada nisu bili kod kuće i po dvadeset-trideset dana, jer su išli na turneje. Imali smo žene koje su me čuvale. Kada je deka umro, baka se preselila kod nas. Tada me je ona preuzela i najviše je doprinela mom vaspitanju. Ona me je učila da budem skroman, mama da ne budem kompleksaš, a od tate sam učio da ne idem u kafane da se bijem. Od bake sam naučio životnu priču ‒ istakao je. Ata Images