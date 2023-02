Porodila se naša glumica, a sad znamo i pol bebe! Pogledajte prvu fotografiju, mnogo se pisalo o njoj FOTO

Naša glumica Tijana Marković, porodila se i na svet donela zdravog dečaka nestvarnog imena, a sada je objavila fotografiju svog sina i obradovala mnoge.

- Najlepši rođendanski poklon stigao je u januaru i doneo mali blagoslov koji je izabrao mene da mu budem majka. Sava je rođen - napisala je glumica u opisu fotografije na kojoj drži bebinu ruku.

Instagram

Ova objava izazvala je oduševljenje na društvenim mrežama, pa su joj pratioci, ali i kolege čestitale.

"Živeo Sava", "Čestitam", "Divno", neki su od komentara.

Dečaku je dala staro srpsko ime Sava, nastalo od reči "Saba", što znači - pravedan.

Iako ne govori često o svom privatnom životu, jednom prilikom je ipak otkrila detalje o Draganu, njenom sadašnjem suprugu.

- On je biznismen, ima svoju firmu, ali se bavi i produkcijom, radio je koncerte Merlina i Čole. Tako smo se i upoznali. Već četiri meseca smo zajedno, ali bili smo prijatelji dugo pre nego što smo počeli da se zabavljamo - rekla je ona prošle godine za Hello.

Na pitanje šta je presudilo da njemu poveri svoje srce i odabere ga za partnera, glumica odgovara:

- Presudila je moja odluka da budem pokraj osobe koja me prihvata takvu kakva jesam, koja ne želi da me menja, već me razume, podržava i pruža slobodu da se razvijam u svim svojim talentima. Osvestila sam šta je to što u vezi želim. Ranijih godina sam muškarce poput svog sadašnjeg partnera odbijala, bili su mi dosadni. Što bi nam bilo lepo, daj neki problem, dramu, da se posvađamo. Merila sam ljubav patnjom umesto slobodom. Do te spoznaje sam došla radom na sebi, svojoj autentičnosti. Naučila sam da poštujem svoje vreme. Biram s kim ću da se družim, ali i u kojim projektima ću da učestvujem - rekla je tada Tijana.