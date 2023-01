Udala se maloletna, razvela i sinu promenila prezime: Pogledajte kako izgleda prvi muž Suzane Jovanović, jedina sačuvana slika

Bivši suprug Suzane Jovanović je on

Suzana Jovanović nerado govori o prvom suprugu, za koga se udala sa nepunih 18 godina i razvela posle sedam meseci braka. Tu, međutim, nije bio kraj njenih muka, budući da je bivši muž na sve načine pokušavao da joj oduzme sina Danijela.

‒ Danijel je odrastao uz Sašu. Otac je onaj koji brine o vama, bez obzira na to da li je biološki ili ne. Sve što zna o životu naučio je od njega. Sale ga je školovao i othranio, i u svakoj prilici ističe da je Danijel više nego njegov sin ‒ izjavila je jednom prilikom pevačica koja je, kako bi se u potpunosti posvetila mužu i deci, karijeru stavila u drugi plan.

Privatna arhiva

Meštani Kolara, malog sela nadomak Smedereva, sećaju se Suzaninog braka sa harmonikašem Radetom Zdravkovićem.

‒ Upoznali su se u kafani, na nastupu. Al' sve je to bilo na brzinu... Rade je neposredno pre nje imao divnu devojku, lepu, dobru, iz fine porodice. Ali maler, potrefilo se da se baš tad posvađaju. I tako je uletela Suza. Ma nije prošlo ni 15 dana, a oni su se već uzeli. Dok nije došla da živi sa nama, tih petnaestak dana je bila divna. A posle... Bilo je svega i svačega! Mnogo je bila ljubomorna i onako na svoju ruku. Nikada se nisu svađali u našem prisustvu, ali se loši odnosi nisu mogli sakriti. Često su spavali u odvojenim sobama. Kad je raspoložena, razgovara sa nama, kad nije, prođe kao da ne postojimo. U drugi deo domaćinstva, kuću u kojoj živimo žena i ja nikada nije dolazila. Da bi napravili svadbu, prodao sam traktor, a da kasnije nijednog dinara nisam video od te svadbe – ispričao je 2005. godine Žile Zdravković, bivši svekar Suzane Jovanović.

Privatna arhiva

Odnosi između supružnika postajali su sve lošiji, ubrzo su se razveli, a ogorčena na Radeta, Suzana nije želela čak ni da njihov sin Danijel nosi očevo prezime.

‒ Našla je neku vezu u sudu i uspela da detetu promeni prezime u Jovanović. Onda smo mi nju tužili. Pa to nema smisla, sramota, kao da nije moj unuk. Kad je shvatila da će izgubiti na sudu, lukavo je nekoliko puta poslala Danijela kod nas, dozvolila je da ga viđamo. Bili smo presrećni što nam se dete, naše unuče, ponovo igra po dvorištu, pa sam posavetovao Radeta da povuče tužbu. Od trenutka kada je Suzana obaveštena da je tužba povučena Danijela više nismo videli.

Privatna Arhiva

Bivši suprug Suzane Jovanović nema kontakt sa njihovim sinom

‒ Samo sam čekala kada će sve ovo izaći u novinama. Ti Zdravkovići su takvi ljudi. Nije tačno da ne dozvoljavam detetu da ide tamo. Sam ne želi. Njegov otac je potpuno zaboravio da ima to dete. Brigu i interesovanje za Danijela izgubio je čim se oženio. Ja to poštujem, to je njegova odluka, poštujem i njegovu suprugu i porodicu, ali neću da dete prisiljavam na nešto što ne želi. Danijel je sam odlučio da prekine svaki kontakt sa ocem i sa svima sa očeve strane. Kada je poslednji put bio u selu, strašno su ga ponizili, kupili su mu bombone kao da je dete od četiri godine pa će ga podmititi time. Otac ne može da mu pošalje kesicu grisina i da misli da je time sve rešio. Za 17 godina nije mu kupio nijednu trenerku, patike, pidžamu, školsku torbu... Niko od njih ne zna kad mi je dete bilo bolesno, tužno, kad je imalo boginje... Ja sam čista pred Bogom! Sve neka ide njima na savest – ispričala je Suzana.