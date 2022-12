Sačekala je da se vratim i onda se predala... Poslednji trenutak koji je Laća proveo sa majkom tera suze na oči, sada su ponovo zajedno

Milan Radulović Laća sahranjen je juče na Novom groblju, a članovi porodice, veliki broj prijatelja i saradnika ispratio ga je na večni počinak.

ATA Images

Laća je sahranjen pored majke Marine Tucaković i brata Miloša, a neutešni otac Aleksandar Radulović Futa, koji se teško nosi sa gubitkom, nije želeo obdukciju.

Tekstopisac Milan Radulović oduvek je bio otvoren za medije, pa je samo mesec dana pre smrti najiskrenije govorio o svom privatnom životu, emocijama i patnji zbog majke koju je izgubio.

Instagram

‒ Počeo sam da putujem da bih pobegao od realnosti u kojoj više nema nje. Sve postaje obesmišljeno njenim odsustvom. Kad god mi svet postane bljutav, spakujem kofere i put pod noge. Bežim od smrti i još se nisam vratio ‒ bio je iskren Laća.

‒ Sačekala je da se vratim i onda se predala. Tada mi je uputila onaj pogled, poslednji, pre nego što smo se zauvek rastali. Pogled ‒ a šta sad? Prošlo je godinu i više od mesec dana otkako me taj pogled ne napušta i ja se i dalje pitam ‒ a šta sad? Za tih godinu dana putovanja, odnosno bežanja od odgovora na to pitanje, bilo je dosta odlazaka: Stokholm, Tel Aviv, Jerusalim, Divčibare, Fruška gora, Sarajevo… Destinacija će uvek biti, ali polako postajem umoran od toga. Koferi postaju teški, a nje nema da me spakuje... ‒ poručio je pre samo mesec dana Milan Radulović Laća.