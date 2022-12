Bebi Dol se oprostila od svoje velike ljubavi Masima Savića: Tužna sam, nisam znala da je bolovao...

„Kad te vidim tuga nestaje, sija sunce, trava miriše“, pevali su nekada u duetu Bebi Dol i Masimo Savić. Bila je to jedna od najvećih ljubavi osamdesetih godina, međutim, život ih je odveo drugim putevima. Ipak, uvek su jedno o drugom govorili sa puno poštovanja.

Youtube printscreen

Vest o Masimovoj smrti iznenadila je popularnu pevačicu:

- Zatekli ste me s ovom vešću. Masimo je bio veliki čovek i umetnik. Pamtiću ga samo po dobrom. Nisam znala da je bolovao. Tužna sam. Saučešće porodici - rekla je Bebi Dol za Kurir.

ATA Images

Takođe, sinoć je na Fejsbuku objavila pesmu Krisi Hajnd “I Wish You Love”, ali nije baš najjasnije da li ju je posvetila bivšoj ljubavi ili predstojećim praznicima: “Goodbye, let our hearts call it a day, but before you walk away I sincerely want to say: I wish you bluebirds in the spring, to give your heart a song to sing, and then a kiss, but more than this I wish you love…”