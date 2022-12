Sin Matija učinio ju je najsrećnijom majkom na svetu: Nataša Ninković podelila divne vesti, veliko slavlje u porodici

Sin Nataše Ninković doneo odluku, glumica presrećna

Glumica Nataša Ninković retko govori o privatnom životu, ali nedavno je napravila izuzetak i u jednoj emisiji otkrila koji trenutak joj je najteže pao i zbog čega je morala da ide kod psihologa.

ZoanPhotography

Naime, sinovi uspešne dramske umetnice, blizanci Luka i Matija, školuju se u inostranstvu, a njihov odlazak iz roditeljskog doma teško je podnela.

‒ Pripremala sam se dve godine za to kod psihologa, sada mi je lakše jer Matija pravi godinu dana pauze od života u Americi, pa je ponovo sa nama kod kuće. Kada je prvi put otišao, nisam mnogo ulazila u njegovu sobu jer mi je bilo teško ‒ ispričala je Nataša u emisiji na TV Blic i otkrila da redovno posećuje psihologa.

Instagram

‒ Volim da idem kod psihologa, inače sam od onih majki koje čim osete da nešto možda nije dobro, odmah dižu uzbunu. Sve odmah stavljam na kant i raščišćavam. Nisam ni ja uvek spremna za to, pa malo sačekam, pitam ih jesu li za to ili ne, pa ako nisu, onda odem u njihovo ime i pitam koji bi potez trebalo da napravim. Možda to i nije uvek najbolje rešenje, ali ja to tako volim i smatram da je najbolje da pitam. Znam da sebi napravim ugođaj.