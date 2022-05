Niko ne želi da uvredi baku: Majka Ilona Maska (74) u kupaćem kostimu na naslovnoj strani prestižnog časopisa (foto)

Majka Ilona Maska (74) ruši predrasude u kupaćem kostimu

Ona je model, pisac, aktivistkinja... Mej Mask (74) nastavlja da ruši predrasude i dokazuje da se lice s naslovne strane može biti i u osmoj deceniji života. Majka Ilona Maska, jednog od najbogatijih ljudi današnjice, zvezda je najnovijeg izdanja prestižnog magazina Sports Illustrated.

‒ Prošla sam kroz razne životne faze, odbijali su me, vređali, razočaravali, i to vam jednostavno oduzima samopouzdanje. Sada imam 74 godine i srećnija sam nego ikad, nije me briga i niko me ne vređa, jer niko ne želi da uvredi baku. (smeh) Poenta je da su ljudi u ovoj fazi zaista dobri pema meni, ali zašto im je trebalo toliko vremena?!

Povodom specijalnog izdanja Sports Illustrated Swimsuit za 2022. godinu, Mejina ćerka Toska napisala je esej pod nazivom „Nezaustavljiva sila“.

‒ Moja mama sada ima 74 godine. U periodu koji je provela na ovoj planeti stekla je dve magistarske diplome iz nutricionizma, osvojila nagrade iz oblasti dijetetike, bila je zvezda brojnih modnih revija i editorijala, čak se pojavila u spotu Bijonse. Ona je neobuzdana sila i najneustrašivija žena koju sam ikada upoznala.