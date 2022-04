Spas u poslednji čas: Tijana Dapčević budila se u bolovima, operisali su je po hitnom postupku

Tijana Dapčević - proširene vene su joj predstavljale ozbiljan problem

Pre tri godine Tijana Dapčević suočila se sa ozbiljnim estetskim, ali i zdravstvenim problemom. Proširene vene godinama su u velikoj meri uticale na njen život, a operacija je, kako je i sama priznala, bila jedino rešenje.

‒ Imala sam krofne na nogama. To je ono kad popusti zid, a u jednom trenutku je popustio, i ja sam to okarakterisala da imam krofne na nogama. Međutim, to nije bio jedini problem. Noge su mi oticale, imala sam bolove, noću su me budili grčevi... Kada sam uradila dopler, doktor mi je rekao: „Ovo je trebalo da uradimo pre godinu dana, ja ne znam šta ti čekaš“‒ ispričala je Tijana.

Mirko Tabašević

Harizmatična pevačica objasnila je da proširene vene nisu samo estetski već i zdravstveni problem, a one su u njenom slučaju genetsko nasleđe po ženskoj liniji.

‒ U šali volim da kažem: „Mama, od tebe nisam nasledila kuću, njive, kule i gradove, već problem sa venama ‒ našalila se Tijana.

Hellomagazin

Laserska operacija Tijane Dapčević nije bila komplikovana, a rešila joj je višegodišnji problem. Urađena je pod lokalnom anestezijom, pa je pevačica sve vreme bila budna, čak je pričala sa doktorom i pevala.

‒ Obe noge u lokalnoj anesteziji i ja, Bogu hvala, više problema nemam. To svakome ko je normalan prođe kao da te je pecnuo komarac, ali ja nisam normalna. (smeh) Elem, skinula sam sa leđa jedan ogroman problem, prvenstveno zdravstveni, a posle i estetski, i sad mogu da nosim i kratke suknje ‒ zaključila je Tijana u svom stilu.