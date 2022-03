Nova mis Srbije: Anja Radić iskreno o porodici, omiljenom hobiju i čoveku koji joj je zarobio srce (foto)

Anja Radić nova mis Srbije koja svoju titulu i misiju vrlo ozbiljno shvata

Odavno devojka koja je proglašena za najlepšu u Srbiji nije dobila toliko komplimenata kao što se to desilo Anji Radić. Svi žele da je bolje upoznaju, međutim, otkako je ponela krunu, o njoj smo saznali tek najosnovnije podatke – da je iz Beograda, da ima 21 godinu, da studira na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment i IT. Pre nego što smo krenuli u otkrivanje detalja iz njenog života, pitali smo je da li uvek vaga šta će reći, jer se stiče utisak da je svaka njena rečenica „po protokolu“.

‒ Ne znam da li sam po PS-u, ali kako pričam u javnosti, takva sam i u privatom životu. Moja misija je da medijsku pažnju iskoristim za isticanje i promovisanje osnovnih vrednosti i da, samim tim, pozitivno utičem na moju generaciju. Nažalost, živimo u vremenu kada se po svaku cenu juri za popularnošću, a skandali su postali normalna pojava. Ni na trenutak ne gubim iz vida da je kruna divna, ali i teška.

Dejan Milićević

Šta vas je nateralo da ponovo konkurišete za najlepšu devojku Srbije?

‒ Prvi put je za mene sve to bilo novo, a pripreme su mi bile velika škola. Mislim da svako kome se ukaže mogućnost treba da kroz nju prođe. Stekla sam dobro iskustvo, plasirala se među dvadeset najlepših, ali nisam postigla zapažen rezultat. Međutim, to me nije obeshrabrilo, naprotiv! Rekla sam sebi – ti to možeš, ti to želiš, hajde lepo analiziraj svoje nedostatke i menjaj se. Kada sam prevazišla mane, a samopouzdanje dostiglo nivo kome sam stremila, ponovo sam se prijavila. Čim sam došla u kompaniju, pitali su me da li sam spremna da podnesem poraz. Odgovorila sam da jesam, ali da sam još spremnija da se borim i ostvarim svoj san.

Vama mnogi dele komplimente, a na koga vi pomislite kad se kaže lepa žena?

‒ Mogu da se pohvalim da su mi od početka stizali samo pozitivni komentari iz inostranih medija i „Instagram“ stranica koje prate takmičenje. Već me svrstavaju među pet ili čak tri favoritkinje za svetsku titulu. To mi daje snagu da se trudim da Srbija ostvari što bolji plasman. Trendovi u lepoti dolaze i prolaze, ali uvek će se ceniti prirodnost, a prave lepotice su Dragana Kosjerina, Sloboda Mićalović, Monika Beluči… Dejan Milićević

Anja Radić porodicu stavlja ispred svega

Ko su vaši najverniji navijači?

‒ Imam pet godina stariju sestru, a živim sa roditeljima. Srećna sam što mogu da kažem da dolazim iz divne, patrijarhalne porodice. U našoj kući nikad ne manjka pozitivna energija. Budući da je moj otac moreplovac, više od pola godine je odsutan. Dok je sa nama nastojimo da iskoristimo svaki zajednički trenutak. Uživamo u pozorišnim predstavama, izletima, dugim razgovorima… Majka je umetnica, pre svega jaka žena, koja se maksimalno posvetila vaspitanju dece. Ljubav prema slikarstvu prenela je i na sestru, koja je završila master na Fakultetu likovnih umetnosti.

Da li imate dečka?

‒ Želim da moj život ostane privatni, ali sigurno ćete znati kad budem rešila da se udam. (smeh)

Dejan Milićević

Pozirajući u venčanici, u komentaru na „Instagramu“ napisali ste: “Idealna nevesta”. Kakav bi bio idealni mladoženja?

‒ Veoma odgovoran i vredan, jer samo takav čovek ide napred i daje sigurnost osobi pored njega.

Pazite li na liniju i kada ćete početi da se spremate za svetski izbor?

‒ Izlišno je ponavljati da su fizička aktivnost i ishrana ključ zdravog života. Nikada nisam imala striktan plan, ali trudim se da pazim šta jedem. Kuvanje je jedan od mojih omiljenih hobija, a najviše uživam u spremanju italijanskih specijaliteta. Srećom, genetika je na mojoj strani, pa nikada nisam imala probleme sa težinom. Ako ne bude pomeranja zbog pandemije, izbor najlepše devojke sveta održaće se u decembru. Koliko god izgledalo daleko, kompanija „Miss YU“ i ja u suštini imamo vrlo malo vremena za realizaciju svega što smo zamislili.